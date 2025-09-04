Este Toyota Corolla es la alternativa barata para familias anti SUV

¿Queda espacio en el mercado actual del automóvil para los vehículos familiares? La dictadura de los SUV parece desmentirlo y el auge de las berlinas crossover, la única alternativa firme a los todocaminos, reafirma el desmentido, pero en Toyota creen que sí que hay nicho. ¿Cómo lo confirman? Con un modelo, el Toyota Corolla Touring Sports Híbrido que tiene todo lo que puede necesitar una familia de cuatro personas con perro incluido.

Lo que ofrece el coche

El familiar de Toyota no es de los más grandes de su clase pero supera en 15 cm los 4,5 metros habituales de los todocaminos medianos. Así, el coche alcanza los 4,65 metros, llega hasta el 1,43 de altura y ofrece unos más que generosos 598 litros de maletero. Con una anchura de 1,79 metros y un peso que no llega a la tonelada y media (se queda en 1.365 kg) tiene bastante con un depósito de 43 litros.

En cuanto a motores, la marca ofrece tres opciones, todas ellas HEV. El más sencillo es un 1.8 de gasolina con 140 CV que consume 4,5 litros. Por encima, encontramos un 2.0 también de gasolina con 178 CV que consume 4,7 litros y, como opción top, un 2.0 de 196 CV.

Acabados y precios

Toyota ofrece diversos acabados para su familiar mediano. En concreto, son cuatro: Active Plus, Style, Style edition y GR- Sport. Desde el nivel más básico, se incluyen ya faros LED, alerta de cambio de carril, lector de señales, frenada automática en ciudad, control de crucero, llantas de aleación de 16 pulgadas, cargador de móvi sin cables y cámara posterior, entre otras opciones. Quien opte por las versiones más equipadas, puede disfrutar de faors MultiLEd inteligentes, asistente al aparcamiento, asientos calefactables y deportivos, tapizado mixto tela piel y volante deportivo.

La versión de acceso está disponible con descuentos de la marca por 26.200 euros y la top de gama sale por unos 35.000. Toyota, de nuevo, demuestra la versatilidad de un modelo, el Corolla, que está preparado para satisfacer a todos los públicos con sus diferentes versiones. Otro acierto de los nipones.