Este Volkswagen fue una imagen, pero valió más que mil palabras

¿Tiene sentido presentarte en una feria física que se celebra en tu país con un holograma como principal novedad? Si eres Volkswagen, parece ser que sí, porque justo eso es lo que ha hecho la marca de Wolfsburg en la última edición del Salón de Munich. ¿Qué han presentado? Pues un bonito SUV coupé que recuerda al Toyota C-HR y al que nadie podía subirse, porque era sólo una recreación virtual.

De la mano de Italdesign

El coche en cuestión se llama Volkswagen EVX y ha sido creado por Italdesign, estudio de diseño propiedad del Grupo Volkswagen desde el año 2010. El coche, según explican sus responsables, no entrará en líneas de producción de momento.

El Volkswagen EVX se presenta (en espíritu, no olvidemos que es un holograma) con 4,23 metros de largo, 1,82 de ancho y 1,49 de alto. Se ha desarrollado sobre la plataforma MEB+ y, al tratarse de un coupé, cuenta sólo con cuatro plazas según la configuración 2+2.

Sin futuro

De aire musculoso, viene a ser una mezcla del Toyota C-HR y el nuevo Volkswagen T-Roc y destaca como éste por su pilar trasero inclinado, En sí, es poco más que un ejercicio de estilo que, de llegar a fabricarse algún día, contaría con propulsión delantera y un motor de más de 200 CV idéntico al que se espera equipe al futuro Volkswagen Polo GTI.

Hay, vaya por delante, muy pocas posibilidades de que llegue nunca a las líneas de producción, ya que Volkswagen tiene bien cubieros todos los nichos generalistas y está abandonando los más específicos, como los de los descapotables, pero ahí está el alarde: un coche que, aunque en forma de holograma, demuestra las capacidades de Volkswagen y sus filiales. Como mínimo, con él se consigue un efecto indudable: Volkswagen y sus ocurrencias se convierten en tema de conversación y en protagonistas de una cita, el Salón de Munich, que figura entre las más destacadas del panorama automovilístico internacional. ¿Acierta Volkswagen con este tipo de inventos? El tiempo nos dará o nos quitará la razón, pero los de Wolfsburg están llenando ya páginas en digitales.