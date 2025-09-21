Este Volvo es tan barato que parece hasta un low cost

¿Puede un Volvo eléctrico costar menos de 24.000 euros? Si lo que buscas es un SUV pequeño, la respuesta es sí: la marca sueca presenta este otoño su Volvo EX30 con una oferta que lo deja en 21.600 euros gracias a una acumulación de ayudas públicas y descuentos de la marca que se concreta en una rebaja de casi 14.000 euros. Ahora, eso sí, has de conformarte con la versión de acceso.

Las características del coche

El Volvo EX30 es una SUV pequeño de 4,23 metros de largo y 1,55 de alto con un maletero de 318 litros que se nos presenta con tres motorizaciones diferentes.

La más sencilla, que es la que se asocia a la versión de acceso, es un 272 CV vinculado a una batería de 51 kWh que ofrece 339 km de autonomía. Por encima, encontramos otro motor de 272 CV que se vincula a una batería de 69 kWh capaz de ofrecer 476 km de autonomía. Por último, Volvo presenta una versión de 428 CV con dos motores y tracción total vinculada a la misma batería de 69 kWh, En este caso, la autonomía, dependiendo del acabado, queda en unos 450 km.

Dotación y precios

Volvo ofrece su EX30 en tres acabados que se denominan Essential, Core y Plus. En todos los casos, al coche no le faltan ni pantalla centra para controlar el infotainment y las funciones principales, llantas de aleación y todas las ayudas a la conducción que puedas imaginarte.

La versión más sencilla está disponible por los ya citados 21.600 euros y quien prefiera optar por una versión intermedia deberá abonar unos 32.000. La versión de tracción total exige un mayor desembolso y se va ya, con descuentos y ayudas, hasta los 35.000. En todos los casos, estamos ante vehículos de diseño muy cuidado, con habitáculo espacioso y acabados que en ningún caso recuerda que hace años que Volvo forma parte del Grupo chino Geely. De hecho, es una de las puntas de lanza que el gigante chino utiliza para introducirse en los siempre exigentes mercados occidentales. En resumen: elegancia sueca y capital chino para un coche que quiere colarse en tu garaje.