Honda resucita un mito, pero no será como esperabas

Lleva mucho tiempo cociéndose y, según todo indica, está a punto de salir del horno. Hay, de hecho, hasta noticias sobre eventuales versiones futuras del coche que nos ocupa, que no es otro que la nueva generación del Honda Prelude, que verá la luz en 2026 en fecha aún por concretar. El histórico deportivo de Honda está listo para volver a los concesionarios.

Sin fecha

En Honda no hablan aún de un día concreto, pero una de las fechas que se barajan para presentar el nuevo deportivo son las jornadas del Salón del Automóvil de Munich de este año, previsto entre el 9 y el 14 de septiembre en la capital bávara. Se cerrarán así dos largos años de trabajo desde que en Japón se presentó el primer concept car. Después, llegó el prototipo de preproducción, que se presentó a mediados de 2024 y, ahora, la versión que llegará a los concesionarios en la primavera de 2026 tendrá pocos cambios.

El nuevo Prelude tiene poco o nada que ver con generaciones anteriores, todas lanzadas antes del año 2000. El coche tiene ahora tres volúmenes y no dos y medio, pero conserva separada la caja del maletero, justo como los sedanes. Las líneas de la carrocería no son angulares y el coche parece casi esculpido por el aire. Está, por supuesto, basado en el Civic y, por eso y por ejemplo, luce manijas de puerta enrasadas.

Interior y motor

En el interior, el salpicadero luce toberas independientes, populares en modelos asiáticos y su personalidad contrasta con la del Civic. La parte inferior del aro del volante está achatada, el cuadro de instrumentos es digital y se respeta una batería de botones y teclas situada debajo de la pantalla táctil del sistema multimedia. En la cabina, sólo hay espacio para cuatro personas y la tapicería de los asientos es negra con detalles en azul.

Para el sistema de propulsión, Honda confía en un conjunto híbrido de 184 CV asociado a una caja de cambios automática CVT con levas instaladas tras el volante que trasladan al conductor la sensación de subir y bajar marchas. Sobre precios, no hay datos todavía. Y acerca de la disponibilidad, tampoco.