Innovación Dacia: motor multifuel listo para España

Dacia es mucho más que una marca de vehículos lowcost. La aparición de modelos como el Bigster y la consolidación del Sandero mes tras mes como el vehículo más vendido de España lo confirman y, por eso, la firma del Grupo Renault quiere ir más allá. Para hacerlo, va a presentar un motor revolucionario.

De la mano de Horse

El lanzamiento llega de la mano de Horse, la empresa que produce los motores que montan los vehículos del Grupo Renault y el Grupo Geely. El propulsor en cuestión será un tres cilindros, pero con una peculiaridad: estará diseñado para poder funcionar con tres combustibles distintos.

El nuevo propulsor, denominado HR12 se fabricará en Mioveni (Rumanía), donde HORSE dispone de capacidad para ensamblar 450.000 propulsores anuales. Desde allí, se enviará al resto de fábricas del grupo, incluida la española de Villamuriel. Funcionará con gasolina, gas licuado y, también, electricidad.

Con inyección directa

El HR12 será además el primer motor de GLP que disponga de inyección directa y, así se evitará que antes de entrar en los cilindros el combustible se mezcle con aire y el rendimiento se resienta. El bloque ganará potencia gracias al motor eléctrico de 48V que incluye y que hace de generador de arranque rebajando los consumos. La potencia máxima será de 140 CV y el bloque cumple con la norma Euro 7, por lo que tendrá una larga vida. ¿Estamos ante uno de esos cambios que abren puertas y permiten a la industria del automóvil adentrarse en sendas por las que nadie sabía que se iba a transitar?

La respuesta, por primera vez en mucho tiempo, llegará desde el este de Europa, porque este motor es más de Dacia que Renault. Cuando la marca francesa compró al fabricante rumano hace décadas, eran muy pocos los que confiaban en que el experimento iba a funcionar. Ahora, la fábrica de Mioveni tiene la posibilidad de convertirse en punta de lanza del desarrollo de un motor que puede llegar a cambiar para siempre el sector del automóvil. Y eso que al GLP eran muchos los que le auguraban escasa vida.