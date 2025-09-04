Jeep Cherokee 2026, todoterreno con tracción total de serie y ADN clásico, la leyenda se renueva

¿Quieres un Jeep pero el Avenger te parece muy pequeño y hasta el Compass se queda corto porque lo que buscas de verdad es algo incluso mejor que el RAV4 de Toyota? Si la respuesta es sí, la marca de todoterrenos de Stellantis tiene lo que andas buscando: la nueva versión del Jeep Cherokee.

Un propulsor inédito

Hablar del Jeep Cherokee es referirse a un nombre mítico en la historia de los 4x4 que acumula hasta seis generaciones. Lo que se nos presenta hoy, construido sobre la plataforma STLA Large, es en realidad un SUV, pero con una diferencia clara en relación a sus rivales: en todas sus versiones disfruta de tracción 4x4, porque está pensado para circular fuera del asfalto.

Para hacerlo con garantías, monta un propulsor singular de tipo híbrido en el que se combinan un 1.6 Turbo de cuatro cilindros en línea, dos motores eléctricos y una batería de 1.03 kWh. La transmisión es de tipo CVT y la potencia total del coche es de 214 CV con un par de 312 Nm. La autonomía máxima es de 800 km y el consumo no es exagerado: 6,4 litros cada 100 km.

¿De verdad todoterreno?

Sin duda, sí. Su sistema de tracción 4x4 es conectable y emplea un diferencial multidisco capaz de conectar las ruedas traseras según cuáles sean las condiciones de agarre y el modo de conducción que seleccionemos. En total, hay cuatro: Auto, Sport, Snow y Sand/Mud. La altura libre hasta el suelo es de 20,3 cm y los neumáticos que se montan de serie son de tipo All Season. Las cotas (19,6 de ángulo de ataque, 18,8 de ángulo ventral y 29,4 de ángulo de salida) no mejoran ni igualan las de un Wrangler o un Gran Cherokee, pero no hay que olvidar que estamos ante un SUV compacto. Un SUV compacto, eso sí, con aptitudes todoterreno reales. Sin duda, un acierto de Stellantis que, muy probablemente pueda servir para que la multinacional se empiece a recuperar de las cuantiosas pérdidas monetarias registradas durante el primer semestre de un año en el que Jeep es una de las grandes bazas del grupo. Si lo quieres, te lo llevas este mes por 37.255 euros