Kia se pasa el juego y las misiones secundarias con el nuevo EV3

El Kia EV3 es, sin duda, una de las sensaciones del año si hablamos de coches eléctricos. Por estilo, por prestaciones y también por precio, el SUV eléctrico más pequeño de la marca del grupo Hyundai se ha atornillado con fuerza a los primeros puestos del ranking de ventas de coches eléctricos en España, pero su oferta de versiones está todavía incompleta: falta una versión deportiva. El problema está, eso sí, a punto de solucionarse. Antes de fin de año, de hecho.

Altas prestaciones

Los ingenieros de Kia trabajan ya en su desarrollo. Tiene, de hecho, hasta nombre: se llamará GT, será de tamaño mini y llegará con altas prestaciones para poder competir en un segmento tan exigente como en de los SUV pequeños deportivos. El coche está ya en fase de pruebas y éstas se están desarrollando en diferentes carreteras del continente, también en la zona sur.

El coche, por supuesto, circula debidamente camuflado pero algunos detalles, como por ejemplo las pinzas de freno, saltan a la vista porque son visibles a través de las llantas. En líneas generales, combina lo mejor del EV3 actual con elementos presentes en el EV6 GT, que ya está a la venta.

Motores

Los cambios en el diseño exterior serán importantes, pero donde los ingenieros de Kia han dado lo mejor de sí mismos es en el sistema de propulsión que moverá el coche. El Kia EV3 actual se mueve gracias a un único motor eléctrico de 204 CV que transmite su potencia al eje delantero, pero esa configuración no basta para la nueva variante GT, que llevará dos motores.

Así, el EV3 GT contará con un propulsor en cada eje y, sumando la potencia de ambos, ofrecerá 400 CV de potencia. Los propulsores se asociación a la batería del EV3 Long Range, que alcanza una capacidad de 81,4 kWh y brinda una autonomía superior a los 500 km. No hay noticias sobre el precio, pero sí sobre la fecha de presentación, que tendrá lugar antes de que finalice este 2025. A los concesionarios, el coche llegará en 2026. Seguro que será una de las sensaciones de la próxima temporada.