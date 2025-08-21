Kia se pasa el juego y las misiones secundarias con el nuevo Sportage

Kia renueva su gama, especialmente en el nicho eléctrico, pero mantiene también los modelos sobre los que ha construido su éxito durante los últimos años. Uno de ellos, el Kia Sportage, aborda en este 2025 el lavado de cara al que la marca somete a sus modelos cuando llegan a la mitad de su vida productiva. La última generación del coche se lanzó en 2021.

¿Cómo es el coche?

El Kia Sportage se mantiene con sus 4,54 metros de largo y destaca, como siempre lo ha hecho, por el amplio espacio que ofrece en sus plazas traseras y el enorme maletero que brinda, que alcanza una capacidad de 591 litros. Sus líneas se afilan todavía más y las redondeces de la cuarta generación desaparecen. En los faros, también hay cambios y se inspiran en la firma gráfica del exitoso Kia EV3.

En el habitáculo, el coche gana en funcionalidad y estilo y actualiza interiores, de marcado aire tecnológico. Las pantallas, de gran tamaño, permiten un acceso sencillos a todos los menús y un buen control de todos los sistemas que ofrece el coche.

Equipamiento y motores del nuevo

De entre los SUV hoy disponibles en el mercado, el Kia Sportage es uno de los mejor equipados. De serie, incluye sistema de navegación, llantas de 17 pulgadas, asistente de conducción, sistema de frenado automático y todas las ayudas que puedas ima Quien lo desee, puede incluir sistema de sonido Harman Kardon, base de carga inalámbrica, llantas de hasta 19 pulgadas o tapicería en cuero blanco o negro,

En cuanto a motores, el coche sigue con su ya conocido 1.6 T-GDI de gasolina de 160 CV en la versión de acceso. También estarán disponibles para quien precise de ellas versiones MHEV, HEV y PHEV de este mismo 1.6. La nueva versión del coche llegará a los concesionarios durante el último trimestre de este 2025 y los precios no se han revelado aún, pero la marca seguirá ofreciendo los siete años de garantía que se han convertido en una de sus señas identificativas. El Kia Sportage se actualiza, por tanto, para seguir siendo referencia de eficacia, espacio y solidez en el tan competido segmento de los SUV familiares. Un acierto, sin duda, el lavado de cara al que el Grupo Hyundai somete al coche.