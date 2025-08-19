La alternativa china al Tesla Model Y ofrece 258 CV de potencia y más de 435 km de autonomía por 32.559 euros

¿Quieres un Tesla Model Y en tu garaje pero no estás dispuesto a desembolsar los 45.000 euros que cuesta sin ayudas ni descuentos? Si la respuesta es sí, tu solución llega desde China y se llama Xpeng G6. ¿Por qué? Pues porque este verano está disponible con 13.600 euros de descuento.

Características

El Xpeng G6 es un SUV mediano de 4,75 metros de largo que alcanza el 1,65 de altura y ofrece un más que solvente maletero de 571 litros. Pesa casi dos toneladas (1925 kg) y su anchura de 1,92 metros permite que cinco adultos viajen cómodamente en su interior.

Para moverse, emplea tres motorizaciones distintas que se asocian a cada uno de los tres niveles de acabado con que se presenta. El de acceso (Standard Range) desarrolla 258 CV y equipa una batería de 66 kWh que permite disfrutar de 435 km de autonomía. Por encima encontramos el Long Range, un 286 CV con batería de 88 kWh que brinda 570 km de autonomía. Ambas versiones son de tracción trasera. Por encima, y como top de gama, figura el acabado Performance, un 476 CV con tracción total tipo AWD que ofrece 550 km de autonomía gracias a su batería de 88 kWh.

Equipamiento

Cualquiera de las tres versiones del Xpeng G6 llega muy equipada. En la más sencilla, las llantas son de 20 pulgadas, se incluyen luces de carretera inteligentes, cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, navegador, colante multifunción forrado en cuero y múltiples sistemas de ayuda a la conducción como el control de crucero adaptativo, el detector de ángulo muerto, la alerta de tráfico cruzado o el asistente de estacionamiento remoto.

La versión de acceso está disponible, gracias a descuentos y ayudas públicas, por 32.559 euros y la Long Range, por 37.559. La versión de tracción total sale por 43.600. El Tesla top de gama cuesta hoy, también con ayudas y descuentos, unos 52.000 euros y la versión más sencilla, 37.700. El ahorro es notable y, además, las baterías del Model Y no pasan de 603 kWh en las versiones más sencillas y de 79 en las más capaces.