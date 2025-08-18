La tecnología que imitarán desde Dacia hasta Mercedes: Stellantis reinventa los coches híbridos enchufables

Stellantis no vive uno de sus mejores momentos en cuanto a resultados. La crisis reputacional que desataron los fallos de los motores PureTech está todavía lastrando las ventas de algunas de las marcas del grupo, pero en el gigante con sede en Holanda no se rinden.Los 2.300 millones registrados en pérdidas durante el primer semestre del año son una losa que sólo se puede levantar de una manera: con nuevos lanzamientos e innovación.Ahora, preparan una gran novedad que marcará, quizá, un antes y un después en el subsegmento de los PHEV.

Nueva patente

Stellantis ha registrado ya una nueva patente en esete ámbito para revolucionar el sector de los híbridos enchufables conscientes de que esta tencología tiene un amplio margen de mejora. Con su nueva patente, pretenden solucionar uno de los problemas principales de estos coches, que se deriva de la ubicación de los motores, colocados habitualmente delante de la transmisión.

El cambio que Stellantis propone pretende maximixar la autonomía y el rendimiento de estos motores colocando los propulsores delante y detrás de la transmisión para distribuir de manera óptima el par entre ellos. Se evitarían así los problema de la tecnología actual, que afecta negativamente a la autonomía y la conducción. Con motores que no distribuyen óptimamente el par, se pierde calor, se deslizan los embragues y hay cambios en el empuje.

Controlador y sensores

El nuevo sistema propuest por Stellantis incluirá sensores capaces de supervisar el tren motriz y enviar señales a un controlador que se encarga de encontrar la distribución de para más adecuada para dirigirla a los motores.

Cada vez que se realiza un cambio de marcha, el sistema vuelve a analizar el funcionamiento del motor para identificar la distribución de par más adecuada. ¿Cuál es el resultado? Cambios más suaves que mejoran el confort de la marcha y motores más eficientes que consumirán menos. ¿Conseguirá sus objetivos Stellantis? Lo veremos a no mucho tardar, pero si todo funciona como esperan los ingenieros el grupo, Stellantis puede haber encontrado la respuesta a gran parte de los pronlemas que complican hoy mismo su futuro. Tiempo al tiempo.