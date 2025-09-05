Llama más la atención que cualquier Toyota, también es japonés y conserva algo que cada vez tienen menos

Sí, es japonés, pero se fabrica en Europa y es uno de los SUV del segmento B más interesantes que puedes encontrar en el mercado. Hablamos del Nissan Juke, que se monta –si se trata de Occidente- en Sunderland (Inglaterra), aunque también se monta en Oppama, Japón. Pese a ello, no es uno de los coches más vendidos de su segmento y Nissan quiere corregirlo: por eso la marca aplica un descuento de 4700 euros para el acabado Accenta.

Las características

El Nissan Juke es un SUV pequeño de 4,21 metros que alcanza el 1,59 de altura y ofrece un maletero de 422 litros. Bajo el capó, lo que encuentras es un 1.0 de inyección directa turboalimentado con 114 CV. Cada 100 km, el coche consume seis litros de gasolina, ya que no estamos ante un motor electrificado.

Para el coche, la marca ofrece los acabados Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna y Kiiro. Todos, menos el Acenta, permiten escoger entre cambio manual o automático DCT. La versión con descuento de 4.700 euros es la básica (Acenta), pero llega muy bien equipada e incluye llantas de aleación, control de crucero, cámara posterior y arranque por botón. En las versiones superiores encontramos ya otros extras como el equipo de sonido BOSE, el tapizado en piel, los asientos térmicos o el navegador integrado.

Precios

El Nissan Juke Acenta pasa de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km. Con el descuento de 4.700 euros que ofrece la marca el coche se queda en 20.469 euros. La versión top de gama (Kiiro con cambio automático DCT) sale por 27.800. ¿Te parece demasiado para un B-SUV? Quizá, pero hay que recordar que se trata de una versión equipada al máximo. El Nissan Juke, además, no es de los todocaminos del segmento B más pequeños y ofrece una razonable anchura de 1,80 que permite a dos adultos viajar detrás con comodidad plena y a tres con alguna estrechez que otra. De entre todos los acabados, el más interesante es en intermedio N-Connecta, que se queda en unos 28.000 euros con descuentos.