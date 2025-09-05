Lujo y etiqueta ECO más barato que un BMW Serie 3

Sí, el BMW Serie 3 es un gran coche pero, puestos a valorar la compra de un coche alemán clásico, siempre hay que tener en cuenta a la otra gran marca teutona, que no es otra que Mercedes. Y los de Stuttgart tienen un adversario duro: el Mercedes Clase C.

Dos opciones parecidas

El Mercedes Clase C, como el BMW Serie 3, es una de las pocas berlinas clásicas que quedan en el mercado. En España, del Clase C se llevan vendidas en lo que va de año 2.172 unidades y del BMW, sólo 1631. ¿Por qué? La explicación es sencilla: las ofertas que aplica Mercedes hacen que su coche sea más barato y, además, el motor del Clase C consume menos que el del BMW.

Este verano, Mercedes está aplicando al Clase C un descuento de 6.300 euros que deja al coche, si eliges la versión de acceso, en 44.000 euros. BMW no aplica ahora mismo rebaja alguna y el precio del Serie 3 de acceso es de 48.864 euros según el portal de ofertas quecochemecompro.com. La versión más sencilla del Serie 3 monta un MHEV Diesel de 150 CV que consume cinco litros cada 100 km y el acabado de acceso del Clase C equipa un 163 CV también MHEV diesel que exige sólo 4,5 litros para cubrir la misma distancia.

¿Cómo es el coche?

El Mercedes Clase C es una berlina clásica de 4,75 metros que alcanza el 1,44 de altura y ofrece un maletero de 455 litros. De serie, incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, sistemas de iluminación LED, sensor de lluvia, retrovisores eléctricos y calefactables, retrovisor interior antideslumbramiento, climatizador bizona y todo tipo de ayudas a la conducción. Sin duda, estamos ante otro gran coche de la marca que fundaron Gottlieb Daimler y Karl Benz en 1926, cuando fusionaron sus respectivas empresas para crear la que aún hoy es, sin duda, la más grande de las marcas alemanas con el permiso de Volkswagen. En este caso, a BMW le ha torcido Mercedes el brazo. ¿Contaatacarán los de Baviera? Lo tienen fácil: se trata de un simple descuento.