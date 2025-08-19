Más bonito que cualquier Toyota, con lo mejor de China y Europa, 280 CV y menos de 200 euros a mes

El grupo Geely, uno de los fabricantes chinos más importantes, estructura su oferta en Europa mediante dos marcas: Volvo, que funciona de manera independiente, y Lynk&Co, que nació como comercializador de coches mediante suscripción y ha devenido ahora un fabricante convencional que, aunque mantiene el sistema de venta original, también ofrece otros. Entre sus productos, destaca especialmente un híbrido, el Lynk &Co 01, que llega este mes de agosto con una oferta especial que lo convierte en una opción de interés.

¿Cómo es el coche?

El Lynk &Co 01 es un SUV mediano de 4,54 metros de largo, 1,68 de altura y 466 litros de maletero que no llega a las dos toneladas y ofrece una anchura de 1,86 metros. El depósito de combustible (lo incluye porque estamos ante un híbrido) tiene capacidad para 42 litros. Mecánicamente es idéntico a los Volvo, pero su aspecto exterior es completamente distinto. Y eso, su acusada personalidad, es su principal baza a la hora de competir con otros SUV de su segmento.

En cuanto a motores, el coche está disponible con una sola motorización: un PHEV 1.5 de gasolina con 276 CV y tres cilindros en línea con turbocompresor. El coche ofrece 75 km de autonomía en modo eléctrico y, por supuesto, disfruta de todas las ventajas de la etiqueta ECO. Sólo consume un litro cada 100 km como media.

Acabados

El Lynk & Co 01 está disponible en dos acabados que se denominan Core y More. Ambos llegan muy bien equipados e incluyen elementos como el techo panormámico, los faros LED, el sistema de acceso y arranque sin llave, un cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla de 12,7 para los sistemas de infotainment. El coche luce también llantas de 20 pulgadas. Se ofrecen, eso sí, pocas opciones de personalización, ya que casi todo se incluye de serie.

La versión de acceso (Core) sale por 40.995 euros; pero, tras aplicarle las ayudas públicas del Plan Moves III y los máximos descuentos que ofrece la marca, se queda en 28.615 euros. La versión top de gama (More) está disponible por 44.995, que se quedan con bonificaciones y ayudas en cerca de 33.000. La marca sigue ofreciendo la opción de suscripción, que obliga a abonar una cuota de alta de 200 euros y un pago mensual de en torno a 600 incluyendo todo. También se ofrecen diferentes fórmulas de financiación que pueden dejar la cuota mensual, previa entrada y con cuota final, en unos 200 euros siempre y cuando aportes de inicio una suma importante.