Más bonito que cualquier Toyota, igual de fiable que Toyota y muy eficiente

¿Quieres un compacto vistoso, dee aires deportivos y eficacia probada? Mazda tiene lo que buscas y se llama Mazda 3 y este mes de septiembre llega con una oferta que lo coloca sólo 1.000 euros por encima de lo que podría costarte un Skoda Scala top de gama. Ni que decir tiene que el Mazda 3 más sencillo supera al más equipado de los acabados del modelo checo. Encima, es mucho más bonito: tanto que supera a cualquier Toyota.

Las características del Mazda 3

El compacto de Mazda mide casi 4,5 metros de largo (4,46, en concreto), alcanza el 1,43 de alto y ofrece un maletero de 351 litros. Con un peso ligeramente inferior a la tonelada y media (1.419 kg) alcanza casi el 1,80 de ancho (1,79) y dispone de un depósito de combustible de 51 litros.

En cuanto a motores, la marca permite escoger entre un MHEV de gasolina con 140 CV que consume 5,9 litros cada 100 km u otro MHEV también de gasolina con 186 CV que consume 6,1 litros. Éste último propulsor está disponible también con tracción 4WD y en esta configuración el consumo sube hasta los 6,4 litros cada 100 km. El motor es un cuatro cilindros E-Skyactiv.

Acabados y precios

Mazda ofrece múltiples acabados para su compacto y, así, la gama arranca con el Prime-Line y el Centre-Line y se completa con los acabados Homura, Nagisa, Exclusive-Line y Takumi. La versión en oferta está asociada al acabado más sencillo, el Prime-Line, e incluye de serie llantas de 16 pulgadas, sistemas de iluminación LED, navegador, todo tipo de ayudas a la conducción y, por supuesto múltiples airbags repartidos estratégicamente por el habitáculo.

El compacto de Mazda, con acabado Prime-Line y motor de 140 CV con tracción delantera está disponible este mes de septiembre por 23.569 euros gracias a un descuento de 3.853 que aplica la marca. Con ese precio y esas prestaciones, complica la vida incluso al Volkswagen Golf y otros vehículos del mismo segmento pero con precios notablemente superiores. Tú decides, pero Mazda no ha explicado todavía cuánto tiempo durará la oferta que ha puesto sobre la mesa para su compacto de aspecto indudablemente deportivo.