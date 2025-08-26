Más bonito que cualquier Toyota, Kia lanza en España su modelo más avanzado

Da igual lo mucho que se haya vendido este mes de julio el único eléctrico puro que Toyota tiene en su catálogo (el BZ4x, líder del Top 10 de coches EV con 604 unidades), porque en Kia lo tienen muy claro y no les basta con el éxito del EV3, que se colocó en tercera posición del Top 10 con 359 unidades: quieren más y, por eso, van con todo y lo más importante de ese todo con el que aspiran a que nadie les tuerza el brazo es el Kia EV4.

Dos versiones

Si nos limitamos a lo obvio, del Kia EV4 habría que decir que es la versión hatchback (o sedán, porque también llega con esa carrocería) del EV, aunque con un aire futurista al coche que supera al de cualquier Toyota.

El coche, aunque se lanzó de inicio en los Países Bajos, está ya a la venta desde esta segunda quincena de agosto en España y cada una de las dos versiones tendrán diferentes niveles de acabado. El hatchback llega con tres, denominados Air, Earth Launch Edit y GT Line. La versión sedán (o fastback, como lo denomina Kia) estará sólo disponible con dos: Earth Launch Edit y GT Line.

De serie, todos llegan con faros LED inteligentes, control de cruceo adaptativo, alerta de cansancio, asistente de carril, sensores de parking, frenada automática en ciudad, freno de mano eléctrico, sistema multimedia con pantalla táctil, climatizador automático, radio DAB, asientos calefactables, sensores de parking y bomba de calor, imprescindible para que la batería no sufra en las peores condiciones climáticas. En cuanto a maletero, gana la versión sedán, con 490 litros. La hatchback se queda con 435.

Motores y precios

Los motores disponibles sólo son dos: un 204 CV con batería de 58 kWh u otro 204 CV con batería de 81 kWh. La versión más barata del coche en versión hatchback (acabado Air con batería de 58 kWh) costará 37.952 euros según el portal de ofertas quecochemecompro.com y quedará con descuentos y ayudas públicas en 26.400. La más cara (GT-Line Plus con 81 kWh) saldrá por 50.627 euros y quedará con descuentos y ayudas en unos 39.000.

Si nos fijamos en la versión sedán, el acabado más sencillo (Earth Launch Edit con batería de 58 kWh) cuesta 42.002 euros y cerca de 31.000 con descuentos y la top de gama (GT-Line con batería de 81 kWh) en 52.227 que, con descuentos y ayudas no llega a 41.000. La batería de menos capacidad ofrece 440 km de autonomía y la de 81 kWh, hasta 630 según el acabado y la carrocería