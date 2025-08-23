Más bonito y futurista que un Toyota RAV4 PHEV, calidad premium (y de verdad) y menos de 200 euros al mes

Geely es uno de los fabricantes chinos más importantes y, de momento y en Europa, compite con dos marcas: Volvo y Lynk&Co, firma que se presentó en Europa como comercializadora de coches mediante suscripción y que hoy vende también coches al contado o mediante financiaciones de distinto tipo.

Su gama, de momento, no es muy amplia e incluye tres coches, todos ellos SUV. El más grande es el Lynk&Co 08, un SUV grande híbrido de 4,82 metros, y, el más pequeño, el eléctrico Lynk&Co 02, que mide 4,46 metros de largo y ofrece hasta 445 km de autonomía en su acabado More, el mejor equipado. La marca completa su catálogo con el Lynk&Co 01, el SUV mediano de 4,54 metros de largo, 1,68 de altura y 466 litros de maletero que hoy nos ocupa. Tiene muy poco que envidiar al Toyota RAV4 PHEV.

Motores

El coche no llega a las dos toneladas, ofrece una anchura de 1,86 metros y, al ser híbrido, cuenta con un depósito de combustible con capacidad para 42 litros. En cuanto a motores, el coche está disponible con una sola motorización: un PHEV 1.5 de gasolina con 276 CV y tres cilindros en línea con turbocompresor. El coche ofrece 75 km de autonomía en modo eléctrico y, por supuesto, disfruta de todas las ventajas de la etiqueta ECO. Sólo consume un litro cada 100 km como media.

Acabados

El 01 de Lynk&Co está disponible en dos terminaciones denominadas Core y More, que son las mismas que la marca ofrece para todos sus modelos. Ambas se presentan con un amplio equipamiento e incluyen elementos como el techo panormámico, los faros LED, el sistema de acceso y arranque sin llave, un cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla de 12,7 para los sistemas de infotainment. El coche luce también llantas de 20 pulgadas.

La versión de acceso (Core) sale por 40.995 euros; pero, tras aplicarle las ayudas públicas del Plan Moves III por achatarramiento de un coche de combustión y el descuento por financiación y otras promociones que ofrece la marca este verano, se queda en 28.615 euros. La marca sigue ofreciendo también la opción de suscripción, que obliga a abonar una cuota de alta de 200 euros y un pago mensual de en torno a 600 incluyendo mantenimientos y cambios de neumáticos.