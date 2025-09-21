Mercedes rellenará el hueco que dejó el Suzuki Jimny

Pocos modelos han dejado en la historia de la automoción un recuerdo tan bueno y palpable como el del Suzuki Jimny, un pequeño todoterreno que procuraba sensaciones inversamente proporcionales a lo que hacía prever su reducido tamaño.

Ahora, sin que el fabricante japonés tenga en mente nada parecido a aquel recordado vehículo, otra marca (esta alemana) prepara un sustituto que promete tener las mismas virtudes lúdicas y recreacionales que aquel 4x4. Hablamos, en concreto, de Mercedes y de su futuro Clase G mini.

Desarrollado desde cero

El proyecto, del que se hablaba hace meses, se ha concretado en la última edición del Salón de Munich, aunque no en forma de presentación ni nada parecido. Markus Schäfer, responsable de I+D de la marca, ha desvelado los planes del gigante alemán en unas simples declaraciones: preguntado por los periodistas presentes, explicó que el futuro pequeño todoterreno se desarrolla desde cero a partir del actual 4x4 Clase G.

Los planes de Mercedes pasan no por utilizar una plataforma ya existente, sino por crear módulos nuevos. El benjamín de los todoterrenos Mercedes será así “un coche especial y auténtico”. No será un chasis de escalera y la articulación y el tamaño de ruedas serán específicos, ya que el coche tiene un público objetivo mayor que el del Clase G.

Fechas

En materia de diseño, Mercedes no nos dará sorprensas. El tren motriz será eléctrico, aunque la marca está valorando si prepara alguna versión térmica. En principio, la espera para el lanzamiento de este nuevo vehículo no será excesiva: Mercedes da por hecho que la fase de diseño y desarrollo habrá finalizado en 2026 y que en 2027 el coche estará disponible en los concesionarios. Los amantes de los todoterrenos pequeños y versátiles están por tanto de enhorabuena. Sin duda, una buena noticia para todos.