Mercedes tiene algo que nunca habías visto: flaps en las llantas que se controlan por bluetooth

Mercedes quiere seguir siendo referente de estilo, innovación y deportividad y, por eso, presenta concept cars como su superdeportivo AMG GT XX, un eléctrico al que la propia marca compara con su V8. Michael Schiebe, el consejero delegado de AMG, lo tiene claro: el AMG GT XX es “el mejor V8 que hemos hecho jamás, pero es eléctrico”.

1340 CV, 368 km/h y un sonido artificial incorporado al coche para imitar el bramido característico de un V8 térmico tienen la culpa. No es, además, la única novedad: el coche incluye hasta ‘flaps’ desplegables en sus llantas.

Aerodinámica activa

Como en todos los eléctricos, la aerodinámica está muy bien estudiada en el Mercedes Concept AMG GT XX: los bajos son planos, el frontal incluye lamas eléctricas, no faltan ni el difusor trasero ni los faldones laterales y las llantas se han diseñado también para que el aire moleste lo menos posible y el consumo de energía sea el mínimo.

Las llantas, con todo, son el elemento que más sorprende. Y lo hacen porque incluyen unos llamativos ‘flaps’ que se abren y se cierran para referigerar los freonos y reducir la resistencia al aire. Están conectados al eje y obtienen su energía directamente del sistema de rotación del volante. ¿Esperabas cables? Pues no hay ninguno: se controlan por Bluetooth.

¿Llegará a los modelos de producción?

En Mercedes no descartan nada. De momento Michael Schiebe dice que las probabilidades son “bastante bajas”, pero no hay un no rotundo. El coche no tiene luneta trasera (justo como el Polestar 4) e incluye un volante rectangular parecido al del AMG ONE.

Si te preguntas por los motores, convendrá recordar que Mercedes confía en el sistema de flujo axial, que utiliza un flujo magnético paralelo al eje de rotación para generar el movimiento. Como concepto, datan de principios del siglo XIX, pero perdieron la batalla ante los motores de flujo radial, en los que el flujo magnético es perpendicular al eje de rotación del motor. YASA, la firma en la que Mercedes ha confiado para los motores de este concept car es una de las marcas líderes en el desarrollo de este tipo de motores. El GT XX incorpora nada menos que tres.