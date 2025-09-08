MG sube como la espuma en España y no solo por el ZS / EHS

Lo de MG va muy en serio y, cada mes, se evidencia que el envite que SAIC planteó en su día haciéndose con la propiedad de una marca europea difunta (eso era MG) para comenzar a vender sus productos en el Viejo Continente fue una jugada maestra. Tanto es así que otro gigante chino (Chery) ha calcado en este 2025 la estrategia, aunque limitándola al mercado español. ¿Cómo? Muy fácil: haciéndose con la propiedad de Ebro, otra marca que hace décadas que no vendía y que, ahora y gracias al capital chino, reverdece laureles y, de paso, genera un empleo de calidad que escasea en España. Las cifras de ventas de agosto, que acaban de conocerse, dejan claro que MG acierta: hoy ya es mucho más que el ZS.

Las cifras

En agosto, coche más vendido del Top 50 en España fue, como ya viene siendo habitual, el Dacia Sandero. El compacto de la marca rumana del Grupo Renault ha colocado 2137 unidades durante el mes de agosto y 25.316 entre el 1 de enero y el 31 del mes pasado. ¿Y MG dónde queda? No muy lejos, porque coloca un coche en el Top 10 (el ZS) y a punto está de entrar en el Top 5, porque las 1164 unidades del todocamino ZS vendidas por la marca británica son sólo 12 menos que las 1186 que logró matricular Seat de su utilitario Ibiza. El mes que viene, si no pasa nada raro, MG colocará al ZS en el Top 5.

La novedad, y por eso hay que considerar que MG es mucho más que un solo modelo, está en el puesto 14, donde aparece el MG EHS. En total, y durante el mes de agosto, 919 conductores se hicieron con uno. MG, por tanto, cuela dos referencias en el Top 20 español de agosto.

Otros coches

Para encontrar al siguiente MG, hay que bajar hasta el puesto 47, donde encontramos a un compacto, el MG 3, que en agosto convenció a 461 compradores y que lleva colocadas unas 1500 unidades en lo que va de año. En total, MG matriculó en agosto 2.704 coches, lo que le permite colocarse en el puesto 8 del mes. Entre enero y el final de agosto, las unidades de MG vendidas y matriculadas 31.901. Ebro, la otra marca que ha empleado la misma estrategia que MG para introducirse en Europa tampoco tiene malas cifras en agosto: 751 unidades matriculadas, puesto 24 del Top 50 y 5841 unidades vendidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto.