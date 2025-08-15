Volkswagen fue de lista y ahora los conductores se cargan su estrategia más ambiciosa

Cuando te equivocas, también en entornos empresariales, lo correcto es rectificar, pero saber hacerlo sin que la rectificación sea demasiado evidente es todo un arte. Un arte y, también, lo más adecuado. En eso, precisamente, anda ahora Volkswagen, que se pasó de lista cuando creó una submarca (ID) para sus coches eléctricos y no quiso (o no supo) ver que lo más correcto era aprovechar el tirón que tenían los nombres de sus modelos térmicos.

¿En qué andan ahora los de Wolfsburg?

Nombres como Golf, Tiguan o Polo son, más que denominaciones de modelos, fragmentos de la historia de la automoción europea que constituyen un capital de valor incalculable para quien los tenga registrados. Ese capital no se utilizó cuando la marca alemana quiso subirse al tren de los coches eléctricos y, ahora, el actual consejero delegado de la marca Thomas Schäfer lo va a corregir.

Para hacerloVolkswagen hará desaparecer la submarca ID y, por ejemplo, todo indica que el nuevo ID2 va a presentarse como Volkswagen Polo en el IAA de Munich, evento que se celebra en pocas semanas. Si eso sucede, todo se precipitará ylos próximos ID1 e ID3 se llamarán Up! y Golf. El ID4 se llamará Tiguan y el ID7, Passat. Tampoco le queda mucho tiempo a la denominación GTX, escogida en su día para las versiones deportivas de los coches eléctricos de la marca. Las más clásicas etiquetas GTI y R, vuelven.

Lo que hay de cierto

Desde Volkswagen no hay confirmación oficial, pero sí oficiosa: el director de ventas Martin Sander afirmaba hace pocos meses que los nuevos eléctricos de la marca iban a llamarse ID1 e ID2 sólo durante la etapa de producción en serie, porque los coches volverían a tener “nombre propio” tan pronto como llegasen a los concesionarios. Veremos si, ahora, los de Wolfsburg aciertan, porque las marcas chinas, Tesla y Stellantis le están comiendo terreno en el nicho eléctrico. Mo va a ser fácil, pero ya lo dice el refranero: nunca es tarde si la dicha es buena. Volkswagen ha entendido el mensaje más tarde de lo debido, pero ahí van.