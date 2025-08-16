Ni es Dacia ni es chino, pero tiene espacio para siete pasajeros y un precio de risa

Junto al Opel Frontera y el Fiat Grande Panda, el coche que nos ocupa hoy es una de las grandes bazas con las que Stellantis cree contar para remontar en este segundo semestre del año las cuantiosas pérdidas (más de 2.300 millones de dólares) que ha registrado en los seis primeros meses de este año.

De cómo se vendan estos tres vehículos (los dos citados y el Citroën C3 Aircross, que es el que nos ocupa) dependerá que Stellantis pueda volver a ser lo que fue un día: un grupo pionero, rentable y capaz de recuperarse de crisis reputacionales como la abierta por los motores PureTech. Sin más, veamos qué ofrece exactamente este SUV mediano que tiene muchos elementos para triunfar.

¿Cómo es el coche?

El Citroën C3 Aircross es un SUV mediano casi idéntico al Opel Frontera, otro de los coches a los que Stellantis fía su futuro. Mide 4,39 metros de largo, alcanza el 1,63 de alto y ofrece un muy capaz maletero de 460 litros. Está disponible con cinco y siete plazas, ya que existe espacio suficiente para montar una tercera fila con dos asientos adicionales.

El coche, en su versión térmica, está disponible con dos motorizaciones: un 1.2 Turbo de gasolina con 100 CV y un 1.2 MHEV de 145. El primero, consume 6,2 litros cada 100 km y el segundo, 5,3. Los acabados disponibles son tres (You, Plus y Max), pero el top de gama sólo se asocia a vehículos con motorizaciones MHEV.

Precios y equipamiento

La versión de acceso (1.2 Gasolina de 100 CV) puede ser tuya, si es coges el acabado You, por sólo 18.590 euros. Si prefieres la top de gama (145 CV MHEV y acabado Max), el precio sube hasta los 26.426 euros. Todas las versiones cuentan de serie con faros EcoLED, lector de señales, alerta de cambio de carril, detector de fatiga, aire acondicionado y otros elementos.

Citroën ofrece también el C3 Aircross en versión eléctrica, para la que ha elegido un 113 CV que se puede asociar a una batería de 44 kWh que ofrece 300 km de autonomía u otra de 54 kWh que permite rodar unos 420 km. En este caso, los acabados son también los ya citados You, Plus y Max, pero el más sencillo está disponible sólo con batería de 44 kWh. Su precio, con ayudas públicas, es de 18.280 euros.