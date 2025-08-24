No es un Toyota Land Cruiser, pero también es muy bonito y con carácter de todoterreno

Definitivamente, ni es japonés ni se llama Toyota y se apellida Land Cruiser, pero también ofrece mucho y lo hace, además, a un precio notablemente menor que el de sus competidores en el disputado nicho de mercado en el que se miden los SUV más capaces y los todoterrenos más asequibles. Este domingo, el coche que nos ocupa llega desde Corea del Sur y luce en su frontal un logo conocido que, ahora, no identifica ya a Ssangyong, si no a KGM. Hablamos del KGM Torres.

¿Cómo es el coche?

El KGM Torres es un todocamino de 4,7 metros de largo y 1,72 de alto que pesa casi 1,5 toneladas (1.490 kg) y ofrece una anchura de 1,89 metros, suficiente para que tres adultos viajen en su bancada trasera con comodidad. El maletero es muy grande y ronda los 600 litros de capacidad.

El coche está disponible en tres acabados (Trend, Life y Adventure) y, en dos de ellos (Trend y Adventure) está disponible con tracción 4WD. Los motores son idénticos en todas las versiones: un 1,5 de gasolina con 163 CV que exige 7,9 litros en las versiones con tracción 4x” y que reclama 9,1 en las versiones con tracción total. Las capacidades todoterreno del coche vienen definidas por la notable altura libre hasta el suelo (20 cm) que ofrece y por los ángulos de entrada (18,2), salida (21,7) y ventral (17,2) que ofrece. No es un todoterreno puro, pero las protecciones que incluye y su diseño permiten arriesgarse en ciertas zonas sin miedo a romper nada.

Equipamiento

Desde el acabado más sencillo (Trend) el coche llega ya muy bien equipado. No le faltan las llantas de aleación de 17 pulgadas, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, la pantalla táctil de nueve pulgadas, la cámara de visión trasera ni el freno de estacionamiento eléctrico. El KGM Torres incluye también todas las ayudas a la conducción que puedas imaginar y está disponible a unos precios que tienen muy poco que ver con los de vehículos similares de la competencia. Así, la versión más sencilla del coche (Trend) está disponible según el portal de ofertas quecochemecompro.com por 24.700 euros y la top de gama (Adventure GSR 4WD), por unos 35.000 euros. También existe una versión eléctrica del coche, denominada Torres EVX.