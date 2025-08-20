No solo Dacia o MG tienen SUV low cost, este tapado viene de Corea

No, no es chino y, además, tiene una estampa atractiva y moderna pese a ser más barato que el Dacia Duster, el SUV económico de referencia.

¿De qué coche hablamos? Pues de un todocamino coreano que, recientemente, ha cambiado de nombre. Es, en concreto, el KGM Tívoli, que hasta hace nada se comercializaba como Ssangyong Tívoli.

Características

El KGM Tívoli es un SUV pequeño de 4,22 metros de largo y 1,62 de alto que ofrece un maletero de 427 litros de capacidad y alcanza el 1,81 de ancho. Con un peso de 1,3 toneladas y un depósito capaz para 50 litros de combustible, se presenta como un vehículo idóneo para que cuatro personas viajen con plena comodidad y en el que cinco pueden viajar bien si el trayecto es corto.

El coche se comercializa sólo con dos motorizaciones diferentes: un 1.5 de gasolina con 135 CV que consume siete litros cada 100 km y un 163 CV, de gasolina también, 1.5 y que consume 7,4 litros. Con esta segunda motorización, se vende también una versión 4WD.

Acabados

Son tres y se denominan Line, Urban y Limited. De serie, todas cuentan con controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en cuestas, sensor de presión de neumáticos y hasta una singular dirección asistida con tres modos distintos de conducción. El sistema multimedia se controla desde una pantalla táctil de ocho pulgadas, la tapicería es de piel sintética y las llantas de aleación pueden alcanzar, si así se eligen, las 18 pulgadas.

El coche no es lo más moderno que vas a encontrar, aunque su diseño no ha envejecido mal, pero por lo que convence no es por sus acabados ni por sus prestaciones: es por su precio. La versión de acceso, si se le aplica el máximo descuento de la marca, sale, según el portal de ofertas quecochemecompro.com, por 15.400 euros. La top de gama, denominada Limited GSR Auto, sale por unos 23.200 eurosm un precio también asequible sin lugar a dudas. Si buscas no gastar mucho dinero y te conformas con un vehículo que no está en cuanto a extras al nivel de los últimos lanzamientos de KGM, el Tívoli es tu opción.