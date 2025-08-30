No te podrás creer el precio de este plan B al Toyota Land Cruiser

No es el segmento que más unidades vende, pero todas las marcas quieren estar en él param en la medida que puedan discutir la primacía del Toyota Land Cruiser, el modelo que marca la pauta. KGM la antigua Ssangyong, también tiene una referencia en el nicho de los 4x4 de lujo: se trata del Rexton, una bestia que, aunque no destaca por su eficiencia, cuesta la mitad de lo que Toyota pide por el Land Cruiser.

¿Cómo es el coche?

El Rexton es un SUV grande de 4,85 metros de largo, 1,82 de alto y 1,96 de ancho que se presenta con siete plazas y un maletero de 641 litros si desplegamos la tercera fila. Equipa un motor diesel 2.2 de 202 CV sobrealimentado por turbo ideal para conducción offroad que consume 8,4 litros cada 100 km.

El coche ofrece una velocidad máxima discreta (184 km/h) y su cuatro cilindros brinda un par de 441 Nm. El cambio es automático y de ocho relaciones.

Equipamiento y precios

Los acabados del KGM Rexton son tres: Pro, Premium y Limited y, ya en el más sencillo, incluye elementos como los faros LED, la cámara de visión trasera, el climatizador bizona y múltiples ayudas a la conducción. De serie ofrece reductora y en el acabado top de gama se añade bloqueo del diferencial trasero y sistema de control de descenso. El ángulo de entrada del coche es de 20,5 grados, el ventral de 22 y el de salida de 20. La altura libre hasta el suelo es de 20,3 cm.

Quien se conforme con la versión más sencilla (Pro) se lleva este mes el coche por 39.900 euros con los máximos descuentos de la marca. La versión top de gama, eso sí, sube hasta casi los 50.000 euros con descuentos incluidos. Estamos, sin duda, ante una buena alternativa para todos los que quieren un 4x4 solvente sin llegar a tener que pagar los 80.000 euros que de piden actualmente por un Toyota Land Cruiser. El KGM Rexton es una posibilidad que conviene valorar si el consumo no es un problema para tu economía.