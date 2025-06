Otro deportivo que nos deja, Ford se lo carga para siempre

¿Buscas un deportivo con hechuras de compacto y tu presupuesto no pasa de los 40.000 euros? Si es así, no te duermas, porque una de las opciones que más puede interesarte, el Ford Focus ST, tiene fecha de caducidad. Con la marca del óvalo decidida hace ya meses a retirar de su catálogo todas las versiones del Ford Focus, tu única opción es localizar alguna unidad en un concesionario. El configurador de la marca permite todavía armar un Focus ST a tu gusto, pero el director de comunicación de Ford en Europa Finn Thomasen contaba hace pocas semanas que no se van a admitir nuevos pedidos ya a fábrica. El coche se deja de fabricar en noviembre.

El adiós del Ford Focus llega después de que la marca estadounidense haya dejado de fabricar el Ford Fiesta este 2023 y haya eliminado también de sus catálogos el Ford Ka y el Ford Mondeo. Así, en 2026, Ford competirá en el mercado sólo con todocaminos y crossovers como el Puma, el Kuga, el Capri, el Explorer o el Mustang Mach-E. De estos vehículos, dos (Capri y Explorer) se montan sobre la plataforma MEB de Volkswagen, lo que permite intuir nuevas coloaboraciones futuras entre ambas marcas.

¿Cómo es el Ford Focus ST?

En cuanto a medidas, es idéntico con sus 4,39 de largo a las versiones convencionales Diesel de 115 CV o MHEV de 125 que Ford comercializa del Focus, pero el motor lo cambia todo. Bajo el capó, el Focus ST equipa un Ecoboost 2.3 de 280 CV que exige ocho litros cada 100 km y procura unas sensaciones inigualables al conducir. El maletero, eso sí, es más pequeño que el de las versiones convencionales y queda por debajo de los 300 litros.

El coche está disponible de 35.946 euros en el configurador de la marca y, de serie, lleva ya faros automáticos antideslumbrantes, pinzas de freno rojas, cristales de privacidad, levas en el volante, climatizador bizona, alerón grande, carga inalámbrica, volante de tres radios deportivo y con costuras rojas y sistemas de ajuste eléctricos en los asientos. Es un top de gama con todas las de la ley.

¿Y en el futuro?

Ford es una de esas marcas que, sin llegar al desconcierto que viven otras como Alfa Romeo, no acaba de tener rumbo claro. Los acuerdos con Volkswagen derivados del uso de la plataforma MEB deberían permitir que, en el futuro, la firma lance nuevas referencias para completar una gama que se queda corta.

Quizá, y siguiendo la tendencia de recuperar antiguos modelos, de aquí a unos años veamos una versión eléctrica revisitada del Ford Fiesta, pero un regreso del Ford Focus parece difícil ya que, si bien es cierto que se trata de un coche con un cuarto de siglo a sus espaldas, no tiene el pedigree de mitos como el R5, el R4 el Fiat 500 o el Mini. De todos modos, lo cierto es lo que hay: el Focus dice adiós y los amigos de los deportivos asequibles tienen una razón menos para estar contentos.