Por si no te lo creías, MG va enserio, y lo demuestra con esta novedad bestial

De entre los coches con los que MG, la marca con la que SAIC Motors vende sus productos en Europa, uno de los más populares es el eléctrico MG 4 aunque las ventas no acompañen en exceso, ya que sólo se han vendido 618 unidades en lo que va de 2025.

La generación ahora a la venta es la primera y toma la forma de un compacto de 4,28 metros de largo, 1,5 de alto y 363 litros de maletero. En este 2025, el coche estrena generación para ser más grande, más capaz e incorporar una batería semisólida. En China, la nueva versión del MG 4 ya está a la venta.

¿Cómo es la segunda generación?

Hay muchos cambios y empiezan por fuera, ya que las agresivas aristas que dan personalidad al coche se redondean y la trasera, en los faros y de manera sutil, presenta una firma luminosa que rinde homenaje al origen inglés de la marca MG.

El coche crece y escala ahora hasta los 4,39 metros para ofrecer una distancia entre ejes de 2,75 metros. Los acabados mejoran y todo se controla desde dos únicas pantallas instaladas en un salpicadero simétrico con panel central alcanza las 15,6 pulgadas desarrollado de la mano de Oppo. El maletero alcanza los 471 litros y el asiento del conductor es casi completamente reclinable.

Propulsión

El MG 4 se mueve gracias a un único motor trasero de imanes permanentes que alcanza los 163 CV de potencia y anuncia una autonomía que superará los 500 km según los estándares (CLTC) de China gracias a una batería LFP en las versiones de acceso y una batería semisólida en los acabados más premium. Las especificaciones concretas de ésta no se conocen ya, pero la versión está en China en preventa. El precio se espera que sea similar al del modelo actual, cuya versión más económica se queda en menos de 18.000 euros con ayudas y descuentos. Llegará a España en 2026, seguramente con la versión de batería semisólida incluida entre las disponibles. MG se colocará así a la vanguardia de los coches eléctricos y discutirá, incluso, la primacía de Tesla.