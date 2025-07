Precio de Dacia pero calidad de Audi, y ahora estrena un precio aun más barato

Más allá de las diferencias de carrocería, es el mismo coche que el Seat Ibiza y, por eso, es también un utilitario práctico, económico y fiable que está, además, un escalón por encima del Dacia Sandero en acabados y estilo. Hablamos, claro, del Skoda Fabia.

El coche, que mide 4,10 metros de largo y 1,45 de alto, está de estreno este año, en el que se presenta la gama 2026 del vehículo. Como novedad, se recupera el acabado Go, que ya estuvo disponible en 2024 y está a la venta al mismo precio que la versión Selection, hasta ahora la más económica de la gama.

Cuatro acabados

Tras la reincorporación de esta versión, la gama 2026 del Fabia queda estructurada en cuatro terminaciones: Go, Selection, Plus y Monte Carlo, el nombre que Skoda elige siempre para las versiones más exclusivas de sus coches.

Entre las opciones que se incluyen en el coche figuran las llantas de aleación de 15 pulgadas; faros, luces diurnas y grupos ópticos traseros LED, retrovisores exteriores ajustables, espejo interior con función antideslumbramiento, cuadro de instrumentos digital, sistema de infotainment con pantalla táctil de 8,25 pulgadas, volante multifunción forrado en cuero, tapicería de tela, alerta de cambio de carril, sensores traseros de aparcamiento, asistente de arranque en pendiente o sistema de llamada de emergencia e-Call.

Precios

La versión Go del Skoda Fabia está disponible con dos motores: un 1.0 MPI de gasolina con 80 CV asociado a un cambio de cinco velocidades o un 1.0 TSI también de gasolina con 95 CV y cambio de cinco marchas.

La versión menos potente del acabado Go queda al mismo precio que la versión Selection: 22.163 euros. Este verano, gracias al descuento de 7.263 euros que aplica la marca, el Skoda Fabia Go de 80 CV está disponible por 14.900 euros. Quien escoja la versión de 95 CV tendrá que pagar 900 euros más. La inversión añadida compensa, ya que un motor de 80 CV no es la opción óptima para un coche que alcanza los 1.133 kg. De todos modos, su respuesta tampoco resulta inaceptable, pero siempre es mejor contar con un motor algo más potente.