Puede que no sea el más bonito del mercado, pero por 200 euros al mes es la compra inteligente para familias

Hace unos años eran los coches más buscados por las familias, pero el auge de los SUV –y, antes, el de los todocaminos, complicó las cosas y hoy son un tipo de vehículo casi testimonial en cuanto a ventas y que ha prácticamente desaparecido de los catálogos de las principales marcas. Queda, sin embargo, una –del Grupo Volkswagen- que mantiene en su cartera de modelos una berlina que aún se vende razonablemente. Hablamos, por supuesto, de Skoda y su Skoda Octavia, que lleva colocadas 2.871 unidades en España en lo que va de año. Pese a la crisis de las berlinas, el coche es todavía la cuarta referencia más vendida de Skoda, superada sólo por los SUV Kamiq y Karoq y el compacto Fabia.

¿Cómo es el coche?

El Skoda Octavia mide 4,68 metros, alcanza el 1,47 de altura y dispone de 600 litros de maletero. Para debajó del capó podemos escoger entre fiables motores Diesel 2.0 de 116 CV o 150 CV que consumen 4,3 litros y 4,9 litros cada 100 km y eficientes MHEV 1.5 de gasolina que, con 116 o 150 CV (puedes escoger) consumen algo más que el diesel, pero no demasiado, ya que se quedan en 4,9 litros. Quien prefiera propulsores convencionales de gasolina, también los tiene a disposición. El más sencillo es un 2.0 de 204 CV que consume 6,7 litros y dispone de tracción total y el más capaz sube hasta los 265 CV y consume lo mismo.

Acabados y precios

Los acabados disponibles son cinco y se denominan Selection, Design, Plus, RS y Sportline. Los extras que se pueden incluir son muchos y van desde el tapizado en piel a la suspensión pilotada o el control de crucero adaptativo. De serie, todos llevan faros LED, navegador y las ayudas a la conducción básicas.

Si optas por la versión top de gama del Skoda Octavia (RS de 265 CV gasolina) el Skoda Octavia cuesta unos 41.000 euros, pero la versión más sencilla (Selection con motor MHEV de gasolina de 116 CV), te lo llevas a casa por 28.000 euros con descuentos. La marca, además, ofrece unos interesantes planes de financiación que comportan rebajas adicionales. Si aportas una entrada de cierta cuantía, la cuota mensual puede quedar por unos 200 euros.