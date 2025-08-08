Skoda le gana el pulso a Europa y mantiene en cartera su top venta

Parecía que no, pero al Skoda Fabia le queda vida por delante. La normativa de emisiones Euro 7 no va a eliminarlo de los concesionarios, ya que se ha relajado y el utilitario de la marca checa del Grupo Volkswagen va a poder seguir vendiéndose. Sólo en lo que va de año y en España, pasa de 6500 unidades matriculadas.

Hasta 2030

Con la relajación normativa, el Grupo Volkswagen da por hecho que el Fabia (y no sólo el Fabia, sino también el Kamiq y el Scala ) se van a poder seguir vendiendo hasta el año 2030.

La norma, en lo que se refiere a los turismos y SUV, establece un máximo de emisiones de frenado de 3 mg/km y en el caso de los térmicos híbridos se eleva hasta los 7. Después de 2030, el Fabia se electrificará, pero sólo con tecnología híbrida ligera (MHEV) de 48 voltios.

¿Cómo es la Fabia?

El Skoda Fabia es un utilitario de 4,10 metros de largo, 1,45 de alto y 380 litros de maletero que compite con coches como el Seat Ibiza o el Volkswagen Polo. Su futuro comercial, está de hecho ligado a los que el Grupo Volkswagen decidió para estos tres modelos. Cualquier planteamiento será, muy posiblemente, conjunto.

Está disponible con motores de gasolina de 80, 95 o 115 Cv (todos 1.0) o con un 1.5 de 150 CV, potencia que se asocia a un cambio DSG automático. Los acabados disponibles son tres: Selection, Plus y Monte Carlo, que son los que la marca ofrece en el configurador de su web. El más sencillo, monta llantas de acero de 15 pulgadas, cámara trasera, virtual cockpit de 8 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de 8,25, faros principales LED, retrovisor interior de seguridad antideslumbrante, tapizado de tela y retrovisores térmicos. Sin descuentos, está disponible por 22.500 euros. Son los máximos decuentos que ofrece estos días la marca según el portal de ofertas quecochemecompro.com, el Skoda Fabia puede quedarse por unos 16.000 euros, lo que supone una importación asequible para un coche sencillo que no defrauda y que equipa motores que duran años y años sin presentar problemas graves.