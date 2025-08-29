Sabrás que no es chino por el logo, menos de 23.000 euros, 204 CV y más de 430 km de autonomía eléctrica

¿Tienes 23.000 euros y quieres un coche eléctrico? Si tu respuesta es sí, te ofrecemos una alternativa que, a buen seguro, te va a convencer. Kia, la marca que más innova en materia de vehículos eléctricos de entre las que forman el Grupo Hyundai tiene una oferta especial para su todocamino más pequeño, el Kia EV3.

¿Cómo es el coche?

El Kia EV3 es un todocamino compacto de 4,3 metros y 1,56 de alto que ofrece un maletero de 460 litros y un espacio interior sobresaliente, ya que la batalla del coche alcanza los 2,68 metros. La disponibilidad de espacio es propia de un todocamino del segmento C y no del B, al que teóricamente pertenece el coche.

Sus dimensiones, de hecho, no andan muy lejos de las de un Audi Q3, que le sobrepasa sólo en 18 cm de largo. La batalla de los dos coches es idéntica y, por eso, la habitabilidad lo es también. No, definitivamente el Kia EV3 no es un todocamino pequeño.

Motores, acabados y precios

El Kia EV3 llega este mes de agosto con una rebaja (sumando ayudas públicas y descuentos) de más de 13.000 euros que deja el precio de la versión de acceso en 22.910 euros. A cambio, te llevas a casa un coche de 204 CV con 436 km de autonomía gracias a una batería de 58 kWh. La marca ofrece también versiones con batería de 81 kWh que permiten disfrutar de autonomías cercanas a los 600 km. En cuanto a acabados, Kia presenta su EV3 con tres: Air (el de acceso), Earth y GT-Line. La batería más capaz está disponible en las tres versiones, pero la top de gama (GT-Line) no está disponible con autonomía corta.

De serie, el coche incluye Navegador con pantalla de 31 cm, llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED delante y detrás, control de crucero adaptativo y un sinfín de ayudas a la conducción entre las que destacan el sistema de asistencia de frenada de emergencia, el de reconocimiento de peatones y los sensores de aparcamiento traseros y delanteros. Tampoco falta, por supuesto, el climatizador bizona. El acabado GT-Line añade asistente de ángulo muerto, portón trasero manos libres, tapicería en cuero sintético y asientos delanteros calefactables, entre otros extras.