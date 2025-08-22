Sabrás que no es un Mercedes o un Tesla por el precio, este SUV eléctrico es el chollo de agosto

En MG van muy en serio y quieren que, además de sus ya muy populares ZS, HS y MG4 –a punto de lanzarse con batería semisólida, otro coche se sume a la cada vez más larga lista de objetos de deseo logotipados con las iniciales de Morris Garage.

El siguiente en incorporarse a esa exclusiva nómina de modelos es el MG S5, un SUV eléctrico que compite de igual a igual con el Skoda Elroq, el Kia EV3 o el BYD Atto 3. Hay quien dice, incluso, que podría llegar a suponer un problema para el Tesla Model Y.

Medidas y motores

El MG S5 es un SUV compacto de 4,48 metros que se ubica justo por encima del ZS, a cuya versión eléctrica reemplaza. Alcanza el 1,62 de altura, ofrece un solvente maletero de 453 litros y pesa 1,6 toneladas, un precio que se antoja algo elevado para un todocamino eléctrico y que hace que la versión con batería de menor capacidad se quede corta de autonomía.

Los acabados disponibles son dos: Comfort y Luxury y las motorizaciones, otras dos también. La versión Comfort está disponible con los dos propulsores disponibles, uno de 170 CV asociado a una batería de 49 kWh que brinda 340 km de autonomía y otro de 231 CV que, con su batería de 64 kWh alcanza los 480 km de autonomía en la versión Comfort y 465 en la Luxury.

Precios y equipamiento

La versión más sencilla (170 CV y 49 kWh) está a la venta por 32.349 y, con descuentos y ayudas públicas, se queda en 20.990. Quien escoja la versión intermedia (acabado Comfort con batería de 64 kWh y motor de 231 CV), deberá abonar unos 24.500 euros si consigue los máximos descuentos y ayudas públicas disponibles y quien elija la versión top de gama (Luxury, con 64 kWh y 231 Cv), tendrá que pagar 27.000 euros en la misma situación. En suma: SAIC Motors vuelve a demostrar que hace muy buenos coches y que ha llegado a Europa con MG para quedarse durante muchos años y competir de igual a igual con las marcas locales.