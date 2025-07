A las berlinas les pasa como a los secretarios de organización honrados de determinado partido: cada vez hay menos. Las razones que explican la escasez de ese tipo de perfiles son difíciles de identificar, pero las que solucionan los interrogantes que suscita el limitado abanico de coches con tres volúmenes están más claras y se vinculan tanto a la dictadura que imponen los SUV como al cada vez más limitado poder adquisitivo de las clases medias y al exponencial avance que, en lo tecnológico, ha experimentado este segmento. En Europa, ya no no parece quedar sitio para coches caros y que, muy a menudo, no suelen llegar al mercado con opciones electrificadas. En China, con todo, la situación es distinta y marcas como Bestune lo evidencian.

Así, y mientras coches tan completos como el Alfa Romeo Giulia se suman a la lista de bajas ilustres en la que figuran el Passat, el Mondeo o el Insignia; fabricantes como el gigante chino First Automobile Works (FAW) lanzan a través de su marca Bestune la cuarta generación de una interesante berlina. Se llama Bestune B70.

¿Cómo es el coche?

Tomando como base las berlinas de Mazda (en concreto el Mazda 6), Bestune desarrolló alla por 2006 un coche que se renovó en 2023, el año en el que se presentó la cuarta generación del vehículo. El Bestune B70 es hoy un coche de 4,85 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,45 de largo con espacio de sobras para cinco adultos.

Su maletero, de 440 litros, puede ampliarse hasta los 831 si se abate la bancada trasera y la generosa batalla de 2,80 metros brinda un espacioso habitáculo que en nada tiene que envidiar al del Skoda Superb o el del Peugeot 508. En precio, gana por la mano a uno y otro: mientras que el Superb más sencillo está disponible desde 38.500 euros y el 508 de acceso cuesta 37.610 con motor PHEV, el Bestune B70 llega hasta tu garaje por 26.367 euros gracias al importador Kngloo, el mismo que acerca hasta nuestro país los eléctricos Yudo 2, Yudo 3 y Yudo 4. Los dos primeros son pequeños SUV y el tercero, una interesante berlina 100% eléctrica de 4,67 metros.

Motores y acabados

El Bestune B70 llega a España con una sola opción de motorización:un 1.5 de gasolina con 160 CV que consume 7,1 litros cada 100 km. Sólo hay un nivel de acabado, pero el coche llega con faros, luces dirunas y grupos ópticos traseros LED, control inteligente de iluminación y sensor de lluvia, sistema de infotainment controlado mediante pantalla táctil de 12,3 pulgadas, climatizador, múltiples sistemas de ayuda a la conducciñon y hasta volante multifunción forrado en piel sintética.

El motor ofrece 258 Nm, de par máximo y alcanza los 110 kilómetros por hora en 9,3 segundos. La velocidad máxima que alcanza el coche es de 200 km/h según el fabricante.