Si te quedaste con las ganas de un Suzuki Jimny, Jeep tiene la solución

Si lo que buscas para empezar el otoño (o para acabar el verano) un todoterreno con personalidad y a buen precio, en Stellantis tienen lo que necesitas. Se trata, en concreto, del Jeep Avenger, un coche vistoso como pocos que destaca, si escoges su versión híbrida y con tracción total, como el 4x4 más barato de la marca. No es un Suzuki Jimny, pero se le parece bastante y no deja tu cuenta corriente temblando.

¿Cómo es el coche?

Con 4,08 metros de largo, 1,53 de altura y un maletero de 380 litros, el Jeep Avenger híbrido está disponible en versión 4x4 (4XE, la denomina Jeep) sólo en los acabados superiores de entre los seis que ofrece la marca. Son, exactamente, las versiones Upland, Overland y la exclusiva The North Face, ya que las convencionales Longitude, Altitude y Summit se ofrecen sólo en versión 4x2.

Las tres versiones citadas equipan motores 1.2 MHEV de 145 CV y consumen 5,4 litros cada 100 km gracias a su microhibridación, que les permite disfrutar de las ventajas que otorga la etiqueta ECO.

Equipamiento y precios

Al tratarse de las versiones top de gama, los Jeep Avenger Upland, Overland y The North Face llegan muy equipados. Además de elementos como los faros LED, el aire acondicionado, o la radio DAB, pueden incorporar techo panorámico, tapicería en piel sintética y, por supuesto, todas las ayudas a la conducción que te puedas imaginar. Lo mejor del coche, sin embargo, son sus capacidades todo terreno reales, ya que hablamos de un vehículo con cadena cinemática híbrida y capacidad de 400 mm para vadear agua gracias a sus 210 mm de altura libre al suelo. Con parachoques antiarañazos, PAR máximo de 230 Nm y potencia para acometer pendientes del 40% en grava o del 20% sin agarre en el eje delantero, estamos sin duda ante un coche que se puede considerar casi un Wrangler en pequeño.

De las tres versiones citadas, la más cara es The North Face, que sale por 38.776 euros según el portal de ofertas que cochemecompro.com. Las versiones Upland y Overland cuestan, respectivamente, 32.776 y 35,776. Este mes, Jeep aplica un descuento de en torno a los 1350 euros para todos sus modelos.