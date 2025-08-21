Si tienes en mente un Cupra Formentor, este es el momento de ir a por él, precio de risa para su mejor versión

Lo mejor (y quizá también lo peor, porque según algunos la decisión puede tener a largo plazo consecuencias insospechadas) que le ha sucedido a Seat en los últimos años fue que a alguien se le ocurriera crear la submarca Cupra, que está mostrándose como un acierto en toda Europa. El éxito es tal que, incluso, hay quien especula con que, en un futuro, no salga ya de Martorell nada más que vehículos rotulados con el nuevo emblema y Seat llegue un día a acabar durmiendo el sueño de los justos, pero para eso queda todavía mucho si finalmente se da. Mientras, eso sí, Cupra se bate con pericia en los mercados europeos gracias a modelos como el Formentor híbrido, el coche que hoy nos ocupa. Este verano, llega con un precio especial.

¿Cómo es el coche?

El Cupra Formentor es un SUV mediano de 4,45 metros de largo y 1,50 de alto que ofrece un maletero de 345 litros y espacio interior suficiente para cinco personas gracias a su 1,84 de anchura. El coche pesa 1,7 toneladas y equipa, porque se trata de un híbrido, un depósito de combustible con capacidad para 40 litros de gasolina.

En cuanto a motorizaciones, la marca ofrece dos: un 1.5 PHEV de 204 CV que consume 5,4 litros cada 100 km y un 272 también PHEV de 272 CV y también 1.5 con el que el consumo medio se eleva hasta los 5,6 litros. La autonomía eléctrica que brinda este motor alcanza los 125 km, por lo que el coche puede beneficiarse de las máximas ayudas del MOVES III y lucir la etiqueta CERO.

Acabados y precios

Los acabados disponibles para este Cupra son tres: Base, VZ y VZ Extreme. El primero de los tres está disponible por 16.408 euros, pero la marca de aplica este verano un descuento –sumando ayudas públicas- de 17.000 euros que lo deja en 28.990. Las versiones VZ y VZ Extreme están, con descuentos y ayudas, disponibles por unos 40.000 euros (VZ) y 45.000 (VZ Extreme).

En cuanto a los acabados, la versión de acceso monta llantas de 18 pulgadas, sistemas de iluminación LED, cargador inalámbrico para móviles, tapicería Sharp/PVC, volante calefactable forrado en piel y todo tipo de ayudas a la conducción entre los que se pueden destacar el asistente de arranque en pendiente, el detector de cansancio y distracciones o el sistema de aviso y frenada para peatones, ciclistas y vehículos.