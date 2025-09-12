Supera al Toyota Yaris Cross en ventas y se convierte en el SUV preferido en España

De entre todos los todocaminos que Volkswagen tiene en catálogo, hay uno que por línea, precio, tamaño y prestaciones es el preferido del público español. El coche, además, estrena generación en 2026 para seguir siendo una de las referencias más deseadas de su segmento, que no es otro que el de los SUV medianos. Hablamos, por supuesto, del Volkswagen T-Roc, que se cuela este mes de agosto en el Top 10 del ranking nacional de ventas en un meritorio octavo puesto.

Más de 1.100 unidades vendidas

Los comerciales de Volkswagen consiguieron convencer a nada menos que 1.140 compradores durante el octavo mes de este año para que se llevasen al garaje de casa un flamante T-Roc. Gracias a su esfuerzo, el coche se coloca octavo en el prestigioso ranking y supera al Yaris Cross y al Toyota C-HR, que ocupan respectivamente los puestos nueve y diez con 1.104 unidades vendidas el primero y 1.094 el segundo.

En el ranking anual, con un total de 12.051 unidades matriculadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto, el Volkswagen T-Roc ocupa el puesto 15 del Top 100. El Yaris Cross ha colocado en lo que va de año 12.982 y es undécimo, pero si el T-Roc sigue en septiembre con sus registros de agosto, puede superarle también en el Top 100 anual.

¿Cómo es el coche?

La versión del T-Roc que hoy se comercializa mide 4,23 metros de largo, pero la nueva generación medirá 12,2 más y alcanzará los 4,37 metros, sumando 2,8 de esos 12 a la batalla. El maletero de la versión actual alcanza los 445 litros, pero la versión 2026 ofrecerá 4,65. En el exterior, el frontal de la nueva versión tomará prestados elementos del ID4 como, por ejemplo, los faros en forma de lágrima y la barra luminosa que los unirá ocupando la parte central del paragolpes. Hoy, el coche está sólo disponible con motores de combustión, pero Volkswagen ha anunciado ya que la versión 2026 incluirá motores híbridos.

Del precio de la nueva versión no se facilitan aún datos, pero la versión de acceso de la generación actual está disponible según el portal de ofertas quecochemecompro.com por 24.500 euros con los máximos descuentos de la marca. Se espera que la versión 2026 no añada al precio del coche más de 3.000 euros.