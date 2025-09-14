Tamaño de Audi A6 o BMW Serie 5, carácter premium, pero precio de Toyota

Quedan berlinas de combustión que merezcan tal nombre? Después del adiós de históricos como el Passat de Volkswagen, el Serie 5 de BMW o el Mondeo de Ford, quedan muy pocas entre las que puedan elegir quienes aman este tipo de carrocerías. Peugeot 508 y Skoda Superb son de los los pocos que aún resisten y el Fiat Tipo, mal que le pese a Stellantis, es otra cosa. La respuesta a esta carencia del mercado llega, como siempre, desde China. En este caso, se llama Bestune B70. Y, sí, se parece mucho al Ford Mondeo que enamoró a tantos.

¿De qué coche hablamos?

El Bestune B70 mide casi 4,85 metros, un tamaño comparable a un Mercedes Clase E o el de un Audi A6, pero lo que nos piden sus fabricantes a cambio del placer de llevarnos una unidad del coche hasta el garaje de casa es mucho menos: cuesta, con descuentos, 24.000 euros.

Bajo el capó lleva un motor 1.5 turbo de 160 CV, asociado a una caja automática de doble embrague con siete velocidades. No tiene hibridación, por lo que su etiqueta ambiental es C. No es el coche más rápido, ya que alcanza sólo los 181 km/h y acelera de 0 a 100 en 11,1 segundos, pero ofrece lo suficiente para quien busca un coche cómodo y tranquilo. El consumo medio ronda los 7,1 litros a los 100 km, y la tracción es delantera.

Equipamiento premium

No hay florituras en la gama del Bestune B70 y, por eso, no encontramos una lista interminable de versiones como en otros modelos de parecidas características. El coche se vende en un solo acabado, que se denomina Exclusive, que viene muy completo. Cuenta con faros LED automáticos, asistente de mantenimiento de carril, lector de señales, control de crucero adaptativo, aviso pre-colisión, detector de fatiga y peatones, sensor de ángulo muerto, climatizador automático, pantalla digital para la instrumentación, sistema de navegación, asientos eléctricos y calefactables y, también, techo solar panorámico. El interior tiene tapizados en piel, cristales tintados, y detalles cromados en el exterior. El precio oficial arranca en 26.367 €, pero con ofertas y financiación puede bajar hasta cerca de 24.000 euros con descuentos de la marca. Tú decides.