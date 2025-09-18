Te vas a enamorar de esta alternativa al Toyota Yaris por lo bonito que es y por el precio

Desde que el primer Nissan Micra pisó las carreteras japonesas allá por 1982 han pasado ya 43 años, pero el coche (aunque tenga ya muy poco que ver con aquel primer utilitario) sigue en el catálogo de la marca japonesa y, ahora, se configura además como una alternativa seria al Toyota Yaris por consumo, prestaciones y precios.

Lo que nos ofrece el coche

El Nissan Micra eléctrico es un utilitario de 3,99 metros de largo y 1,49 de alto que ofrece un maletero de 326 litros y cuenta con una anchura de 1,83 que da de si como para que dos adultos viajen cómodamente en la bancada trasera y tres puedan acomodarse sin excesivas dificultades para trayectos cortos.Con un peso de 1,37 toneladas, el Nissan Micra está disponible con motores de 122 o 150 CV. El primero, se asocia a una batería de 40 kWh que brinda 319 km de autonomía y el segundo, a una de 52 kWh que permite al coche alcanzar los 419 km de autonomía.

Acabados y precios

El Nissan Micra está disponible en tres acabados: Acenta, N-Connecta y Tekna. El primero de los tres se ofrece sólo con motor de 122 CV y, si eliges el segundo, puedes escoger entre el motor de 122 y el de 150 CV. El acabado top de gama (Tekna) está disponible sólo con el propulsor y la batería más capaces. De serie, todos ofrecen climatizador, radio DAB, ordenador de viaje, faros LED y las ayudas a la conducción más habituales.

La versión de acceso, con ayudas públicas y descuentos de la marca está disponible por 18.450 euros y la top de gama, por unos 26.500. Las intermedias se pueden conseguir por unos 20.000 en el caso de la que monta motor de 122 CV y por 23.000 si eliges la de 150 CV. Nissan ha recuperado para su pequeño utilitario eléctrico unas hechuras que lo vinculan de manera más directa con las primeras generaciones de un vehículo que, por derecho propio, es parte de la historia del automóvil en Europa y Asia y que llega incluso a guardar alguna relación con los kei car nipones.