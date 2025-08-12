Tesla adelanta el estreno (y la venta) de su coche más barato, llega este mismo año

¿Álguien se acuerda del Tesla Model Q, aquel modelo más pequeño y más barato que el Tesla Model 3 y que Elon Musk prometió lanzar a mediados de este año? Tú quizá sí, pero el amigo Elon parece que lo ha olvidado. No hay ninguna noticia desde la multinacional americana, pero sí que llegan informaciones desde otra fuente. Y esa fuente es solvente como pocas: se trata del Deutsche Bank.

¿Antes de 2025?

Lo cuentan en un informe elaborado por sus analistas acerca de Tesla y su futuro. Según este estudio del banco alemán, la compañía entregará antes de que acabe el año 1,58 millones de coches, justo un 12% menos de lo previsto en origen. Adelantan, además, que parte de esas unidades serán Tesla Model Q y que el lanzamiento del coche es inminente. Se empezará a vender, pronostican, antes de final de año. Llegan, incluso, a cuantificar las unidades que se venderán: 25.000 en el cuarto trimestre.

Habrá, también, otros lanzamientos, como el del Model Y L, un coche con 15 cm más de batalla que el Model Y europeo y estadounidense que se venderá de inicio en China y que contará con tres filas de asientos.

Hay que correr

Para alcanzar las cifras que el Deutsche Bank indica para Tesla en este 2025, la marca americana va a tener que echar el resto. En los dos primeros trimestres de este año sólo ha entregado 720.803 coches en todo el mundo y, para alcanzar la cifra de 1,58 millones necesita vender casi 900.000 en los dos segundos. En Tesla, todavía son incluso más aventurados y afirman que llegarán a los 1,8 millones de unidades entregadas.

¿Qué deben hacer para llegar a esas cifras? Pues presentar una novedad. Y Elon, siempre a su críptica manera, parece confirmarlo: hace pocas semanas afirmó que la marca estaba “cerca de su presentación más épica". ¿Qué querrá decir eso? Pues, sí, justo lo que piensas: que el Model Q anda más cerca de los concesionarios de lo que pensábamos. En pocos días el magnate americano nos confirmará (o no) si el pronóstico que realizamos es acertado.