Tesla prepara una gran revolución del SUV eléctrico más popular del mundo

La versión más familiar del Model Y está ya a la venta en China

Tesla prepara una gran revolución del SUV eléctrico más popular del mundo

Ya está aquí, aunque no del todo, pero sí que está allí oficialmente. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es aquí y qué es allí? Aquí es Europa y allí, Asia y qué es un Tesla, pero no uno cualquiera: se trata de la nueva versión del  Tesla Model Y, que ya se ha presentado en China y es el más familiar de los modelos que comercializa en Asia la marca de Elon Musk.

En Europa, la versión convencional del coche está, mes sí y mes también, en los puestos más altos del Top 5 de ventas de coches eléctricos. Estamos, por tanto, ante un lanzamiento no menor: es sin duda uno de los más importantes anuncios que puede hacer la marca norteamericana. Y que se lance primero en China no es buena noticia.

Tesla

¿Cómo es?

Medir, mide casi cinco metros (4,976) y su anchura ronda los dos (1,92 m). De alto, mide 1,66 y su batalla pasa de los tres metros, alcanzando exactamente los 3.04. ¿Qué quiere decir eso? Tan generosa batalla implica una pista crucial: hablamos de un coche con generoso habitáculo que puede contar hasta con seis plazas dispuestas a la manera de Tesla : 2+2+2. Con dos plazas por fila, la marca se garantiza ofrecer el mayor confort posible a conductor y pasajeros.

El espacio de la plaza central de la segunda fila se aprovecha, además y, en donde otros colocarían un asiento, Tesla prefiere instalar una pantalla táctil y una base de carga inalámbrica mejorada.El maletero, si no se despliega la tercera fila de asientos, alcanza los 2.539 litros.

Tesla

Precios y motores

Para el nuevo Tesla Model Y, Elon Musk ha reservado una batería de 82 kWh que alimenta a dos motores, uno en cada eje, que suman 462 Cv. El coche consume 12,8 kWh cada 100 km. Por esta joya, Elon Musk va a pedir 40.000 euros al cambio y, en Asia, espera comenzar con las entregas en septiembre. No hay datos todavía sobre si llegará o no a Europa, pero sí que se ha visto ya algún prototipo circulando por carreteras del Viejo Continente. Elon, que piensa en global, seguro que lo tiene ya claro.