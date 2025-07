Toyota RAV4, si lo querías, el momento para comprarlo es este y te contamos por qué

Si estás pensando en cambiar de coche y eres de los que no tienen problema en llevarse a casa un vehículo que no sea último modelo si, gracias a eso, puedes ahorrarte un buen dinero; estás de suerte: Toyota está a punto de lanzar la nueva versión de su exitoso RAV 4, que lleva colocadas más de 6.000 unidades (todas de la versión antigua, la nueva no está a la venta aún) en lo que va de año.

De momento, en los concesionarios encontramos sólo unidades de la quinta generación, lanzada en 2019, pero la sexta está a punto de llegar a los puntos de venta. Ahora, el SUV de Toyota está disponible a partir de 40.000 euros, el precio que la marca japonesa vincula a la versión de acceso. Dicha versión, 2.5 HEV Business Auto, monta un propulsor híbrido no enchufable de 218 CV que consume 5,6 litros cada 100 km.

¿Qué ofrecerá la nueva versión?

Además de las variaciones estéticas, habrá un cambio notable que afecta a las motorizaciones del Toyota RAV 4: al tiempo que las versiones PHEV ofrecerán mayor autonomía permitiendo circular más de 100 km sin consumir combustible (ahora llegan sólo a 75), las versiones HEV ganarán en eficiencia pero serán menos potentes. Así, los HEV de 218 actuales se quedarán en 183 y los HEV 4WD de 222 CV no pasarán de 191 CV.

Según la marca, la menor potencia no se peribirá al volante y los consumos serán menores, pero lo cierto es que, si optas por una RAV 4 de quinta gneración (y aún quedan muchos en los concesionarios) te vas a llevar a casa un coche más potente.

Acabados y precios

El RAV 4 de quinta generación está disponible en cinco acabados: Business, Advance, Style y el exclusivo GR Sport. Todas las variantes incluyen de serie elementos como el climatizador automático bizona, las llantas de 18 pulgadas, los faros full LED y, también, diferentes sistemas de ayuda a la conduccion como la alerta de cambio de carril, el aviso pre-colisión, el ordenador de viaje o el lector de señales de tráfico. El coche destaca por su solidez y buen comportamiento en carretera, pero no rinde igual fuera del asfalto, como la mayoría de los SUV hoy a la venta.

La versión de acceso (HEV 2.5 Business) está disponible este verano por 40.000 euros en los concesionarios Toyota y la top de gama (GR Sport 4WD PHEV de 300 CV) sube hasta más allá de los 50.000 euros, ya que su autonomía no supera los 100 km y no puede beneficiarse de las máximas ayudas del MOVES III, algo que sí será posible con las unidades PHEV de sexta generación, que ofrecerán una autonomía eléctrica superior.