Toyota rebaja este SUV hasta igualar el precio de los modelos chinos más baratos

¿Existen los utilitarios SUV? En Japón, donde son especialistas en microcoches con cierto porte -los kei car- están convencidos de que sí y, por eso, desde el año 2022 comercializan una versión sobreelevada de su muy eficiente utilitario Toyota Aygo, un coche que forma parte de su catálogo desde hace ya veinte años, pues se lanzó en 2005.

Ahora, cuando han transcurrido ya dos décadas de la aparición de este pequeño coche, la marca japonesa lleva hasta los concesionarios una versión actualizada del Aygo SUV que dispone hasta de versión híbrida. Hasta la fecha, este pequeño todocamino sólo se vendía con motores de gasolina.

Precio y equipamiento del Toyota Aygo X Cross

De momento, los precios de la nueva versión híbrida de este pequeño SUV no se conocen, pero los de la versión con motor térmico son muy interesantes: en su acabado de acceso, denominado Play, sale por 14.800 euros aplicándole los máximos descuentos de la marca. Así, y por tanto, la futura versión híbrida debería quedar también por debajo de los 20.000 euros. Del coche la marca adelanta que equipará el mismo 116 CV tipo autorrecargable (HEV) que montan las versiones híbridas del Toyota Yaris, que destaca también por su eficiencia.

De momento, los acabados de la versión térmica son tres y se denominan Play, Like y JBL Edition. La versión más sencilla llega ya con sistema start/stop, pantalla de visualización táctil de 9,90 pulgadas, volante multifunción revestido en cuero y cambio manual de cinco marchas. Puede ofrecer hasta techo descapotable, lo que lo convierte en una opción muy interesante.

Pequeño y manejable

Las medidas del Toyota Aygo X Cross son las de un coche urbano pequeño y manejable, pero con una ventaja: ofrece mayor altura libre hasta el suelo. Mide 3,70 metros de largo, brinda un maletero de 231 litros y alcanza una anchura de 1,74 metros. Si nos fijamos en su altura, alcanza los 1,52 metros de alto. Por último, cabe decir que sólo pesa 940 kg, menos de una tonelada.

En sus versiones de gasolina, ofrece consumos de 4,8 litros cada 100 km, pero la versión híbrida seguro que va a gastar, gracias al peso y las dimensiones del coche, mucho menos. Hablan, incluso, de que no exigirá más de 3 litros cada 100 km.