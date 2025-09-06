Toyota tiene un rival inesperado que viene de corea

A la antigua Ssangyong le ha sentado el cambio de nombre (KGM, se llama ahora) mejor que bien. La culpa de ese buen encaje del cambio la tienen modelos como el KGM Torres, que por prestaciones, línea y precio se ha convertido en una referencias más interesantes del segmento SUV. Hasta ahora, el coche se comercializaba sólo con motores eléctricos o de gasolina, pero la marca coreana ha decidido completar la gama de su todocamino más vistoso y campero con una versión híbrida que puede complicar la vida incluso a los todocaminos que fabrica Toyota.

¿Cómo es el coche?

En cuanto a medidas e interior, es idéntico al KGM Torres de gasolina. Mide 4,7 metros de largo, alcanza el 1,72 de alto y ofrece una anchura de 1,89, suficiente para que tres adultos viajen con cierta comodidad. El coche pesa menos de 1,5 toneladas. Se queda, de hecho, en 1490 kg. A todo ello, hay que añadirle un maletero de 703 litros ampliable hasta los 1600 si se pliega la segunda fila de asientos. La batalla alcanza los 2,68 metros.

Bajo el capó, y de la mano de BYD (son quienes han desarrollado el propulsor HEV que usa KGM en el Torres), encontraremos un motor de gasolina de 1.5 litros con una potencia máxima de 150 CV y un motor eléctrico de 174 CV. La caja de cambios es automática de seis velocidades y la potencia del conjunto (asistido por una batería de 1,83 kWh) se limita a 204 CV, porque KGM no quiere que el consumo se dispare. Los ingenieros de la marca han conseguido así mantenerlo en 6,3 litros, una cifra que, aunque pueda parecer elevada, es idónea para un SUV grande como el Torres. La tracción es delantera y, por ello, la capacidad de remolcado se queda en 1300 kg.

En 2026

El coche no va a llegar a los concesionarios hasta 2026, aunque podría llegar a verse alguna unidad a la venta en España a finales de noviembre. En países como la República Checa está ya a la venta y pasa por poco de los 30.000 euros. Lo normal sería que el coche no superase en precio a la versión de gasolina en más de 3.000 euros y, por ello, se puede vaticinar que ronde los 30.000. No va a haber versión todoterreno, pero la altura libre al suelo del KGM Torres es aceptable: 20 cm.