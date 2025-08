Volkswagen consigue el elixir de la ‘vida eterna’ para sus baterías

La capacidad de almacenaje de energía de los coches eléctricos (y por tanto la autonomía que brindan éstos a sus propietarios) sigue siendo hoy, todavía y junto al nivel de degradación que estas pueden presentar, uno de los principales frenos a la hora de decidir a un particular a hacerse con un coche eléctrico.

Las diferentes marcas trabajan para garantizar mejores prestaciones en estos acumuladores tras kilómetros de uso y una de las que mejores resultados está obteniendo es Volkswagen que, de la mano del Automóvil Club Alemán (ADAC), ha visto como un Volkswagen ID3 de 204 CV ha conseguido superar los 160.000 kilómetros en cuatro años (la mitad del tiempo de garantía que ofrece la firma alemana) sin que la capacidad de la batería caiga por debajo del 70%.

Actualizaciones

A la hora de alcanzar este hito, han tenido un papel crucial las actualizaciones de software. Para el coche, el ADAC ha programado y realizado durante los cuatro últimos años pruebas intensas de resistencia tanto en banco como en carretera abierta en diferentes condiciones climáticas, lo que implica que estos ensayos se han realizado en verano y en invierno.

Tras todos los ensayos, el Volkswagen no sólo no ha visto caer la capacidad de almacenaje de su batería por debajo del 70% original, si no que la ha mantenido en el 91% de su capacidad, muy por encima de la garantía de fábrica. Ha habido, cin embargo una novedad inesperada: gracias a las actualizaciones de software, la autonomía del coche ha permanecido unalterada: en origen era de 438 km y, tras cuatro años de ensayos, se ha quedado en 425.

Consumo

En origen, el coche consumía unos 20 kWh por cada 100 km, pero al completar la primera fase de las pruebas se consiguió rebajar la cifra a 18,3, aunque la media de toda la prueba (en la que se hacían ensayos sobre rodillos y en carretera abierta, también en invierno, época en la que el consumo se incrementa) se ha quedado en 23 kWh. La actualización de software a la que se sometió el coche en 2022 mejoró la eficiencia de la carga aumentando la potencia entre un 10 y un 30%.

¿La conclusión?Las cifras son positivas, pero el software tiene un papel fundamental. Tomemos nota porque, si el ansiado elixir existe, es el software.