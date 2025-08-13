Volkswagen convierte el T-Roc en un SUV premium, nada que ver con la versión actual

Se lanzó en el ya lejano 2017 y, desde entonces, ha ocupado con solvencia el nicho de mercado que no son capaces de subrir ni el Tiguan, ni el Touareg ni el pequeño T-Cross. El coche, que es al Golf lo que el T-Cross al Volkswagen Polo, fue el modelo más vendido de la marca en España durante el año 2021, en el que convenció a 16.000 conductores. Hablamos del Volkswagen T-Roc.

La generación hoy a la venta es la primera del coche, que fue actualizado en 2021. Ahora, en 2025, llega la segunda, de la que se ven estos días las primeras imágenes. Hay cambios más que significativos en el exterior y el interior y el coche, aunque no deja de ser un B SUV, es ahora todavía más Premium.

¿Qué cambia?

Los diseñadores de Volkswagen no arriesgan y siguen el camino trazado para renovar el Tiguan. Cambian, eso sí, las ópticas del frontal, que están ahora unidas por una franja LED, y la parrilla, en la que luce iluminado el emblema de la marca. La silueta, de cintura alta, está marcada por unas muy deportivas barras en el techo y unas defensas de plástico que otorgan al coche un aire más ‘campero’.

Detrás, también hay cambios en las ópticas: ahora, los pilotos son más delgados y de diseño horizontal y la insignia trasera se ilumina igual que la delantera. Dentro, el volante es nuevo y se rediseña la instrumentación digital. La pantalla central gana en dimensiones.

Motores

Bajo el capó, y por primera vez, quien se decida a llevarse un T-Roc a casa podrá optar por opciones electrificadas. Existirán versiones MHEV, versiones PHEV y, por supuesto, versiones HEV con las que Volkswagen aspira a complicar la vida a Toyota.

La idea de los de Wolfsburg es presentar el coche este mismo mes de agosto, pero a finales. El libro de pedidos no se abrirá hasta final de año y a los concesionarios del Grupo llegará en 2026. El Golf de los SUV quiere seguir siendo un coche aspiracional. Y todo indica que, con estos cambios quer ahora se introducen, va a seguir siéndolo.