Volvo reinventa un icono, consigue 1.200 km de autonomía y ahora lo trae a España

Volvo no se olvida de los coches que, en su día, la hicieron grande. Uno de ellos, el Volvo XC70, llegó a ser toda una referencia en el segmento de los familiares con sus 4,83 metros y su maletero de 521 litros, pero se dejo de fabricar. Ahora, la marca sueca propiedad del Grupo Geely, devuelve la vieja denominación a la vida, pero no para bautizar a un familiar de aire campero. El viejo nombre denomina ahora a un SUV familiar con motor PHEV.

Por el momento, sólo en China

El nuevo Volvo XC70 se vende de momento sólo en China y destaca como uno de los todocaminos de su clase con mayor autonomía eléctrica, ya que ofrece hasta 200 km. En su línea, es muy parecido a los nuevos eléctricos de la marca (EX 30 y EX40) y presenta como ellos una parrilla cerrada con forma de escudo. El techo, ligeramente cónico, le otorga una imagen que es al tiempo sólida y dinámica. Las ópticas, muy estilizadas, otorgan personalidad a un coche que mide 4,81 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,65 de alto. La batalla, de 2,89 metros, permite disfrutar de un habitáculo amplio y cómodo.

Motor y fechas

El sistema de propulsión, de tipo PHEV, combina un motor turbo de gasolina 1.5 y uno o dos motores eléctricos dependiendo de la tracción elegida. La batería, de 39,6 kWh y fabricada por CATL, brinda 200 km de autonomía eléctrica que, combinados con la que ofrece el depósito de combustible, permiten rodar sin paradas hasta 1.200 km.

Para que este Volvo llegue a Europa no hay fecha concreta, pero se especula con que llegue en 2026. También, hay que indicarlo, existirá una versión con menor autonomía eléctrica que montará una batería de 21,22 kWh y se quedará en 100 km. Volvo, de nuevo tiene claro que quiere volver a ser la marca de referencia que fue en su día. Si lo logran, más de uno se olvidará que detrás del histórico nombre sueco están los dueños de Geely. Con las marcas clásicas de coches europeas, poco a poco, está sucediendo lo mismo que con los grandes clubes de fútbol del Viejo Continente: sus dueños son de cualquier sitio menos de Europa.