A Flick le sale todo: Kimmich acepta y la estrella del Barça sustituirá a Gundogan, Kroos y al mito

Lleva siendo determinante en el FC Barcelona desde tiempos de Leo Messi, incluso de Neymar Júnior y Luis Suárez, de modo que en este arranque fantástico del Barça en LaLiga EA Sports, donde los culés le han metido en cuatro partidos de competición cuatro puntos de distancia a Real Madrid y Atlético de Madrid, y en pleno parón por selecciones para la disputa de la Nations League, Hansi Flick recibe una inyección anímica clave con él.

La salida de la selección nacional alemana de Manuel Neuer, además de Gundogan, da no solo la titularidad sino todo el poder a Marc André Ter Stegen, que adquiere de facto tanto peso en la Mannschaft como su capitán, Joshua Kimmich, y lo hace justo cuando el cuadro teutón necesita de personalidades que tiren del vestuario ante la salida de figuras clave como el mismo portero del Bayern de Múnich, el jugador del Manchester City (y ex del Barça) o el ya exfutbolista y exjugador del Real Madrid, Toni Kroos.

