Crucificado: Jordi Alba lo sabe, expulsado de La Roja, CR7 lo defiende

El puesto de portero en la Selección española ha sido debate nacional durante los últimos años. Lo cierto es que desde que Iker Casillas dejó el equipo hace ya varios años, La Roja y la afición no han encontrado un portero en el que poder confiar ciegamente y que obrara los milagros que en sus días hacía el ex guardameta del Real Madrid, como aquella prodigiosa pierna que sacó en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica ante Holanda. David de Gea ha sido durante unos años quien más veces ha ocupado ese puesto tan importante en la portería pero parece que sus días con el combinado nacional han llegado a su fin.

El portero del Manchester United, que en las últimas campañas se ha llevado varios premios individuales por sus excepcionales actuaciones con los red devils en la Premier League, no ha terminado de encontrar la confianza del actual seleccionador y no es del agrado de Luis Enrique. Solo así se explica la ausencia del ex arquero del Atlético de Madrid de manera reiterada en las últimas listas y la presencia de otros guardametas con menos nombre y cuya llamada ha sido una sorpresa.

Recientemente el propio Luis Enrique alegó en rueda de prensa que las puertas de la Selección siempre están abiertas para cualquiera pero lo cierto es que tal y como informa la Cadena Cope David de Gea no va a volver a jugar con España, al menos a corto plazo, mientras que el seleccionador siga siendo el mismo. La ausencia del arquero del United ha sido algo significativo y tampoco ha entrado en la lista para los encuentros que se están disputando actualmente correspondientes a la Liga de Naciones, por lo que su presencia en el próximo Mundial de Qatar 2022 está totalmente descartada salvo una sorpresa mayúscula de última hora y un vuelco total de los acontecimientos durante los pocos meses que quedan por delante.

El titular para Luis Enrique sigue siendo Unai Simón, como demostró en el partido de ayer ante Portugal, mientras que sus otros dos guardametas de confianza son Robert Sánchez, que se ha ganado un sitio en las últimas convocatorias, y David Raya. Se da la peculiaridad de que estos dos últimos también juegan en el fútbol inglés al igual que De Gea, pero le tienen ganada la partida al portero del Manchester United, cuyo futuro con La Roja pinta feo.