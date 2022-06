Luis Enrique, sorprendido: España le da la espalda antes de Qatar

La Selección Española no pudo pasar ayer del empate ante Portugal (1-1) en el primero de los próximos compromisos que tiene por delante correspondiente a la Liga de Naciones. La Roja jugó en casa, en el Benito Villamarín de Sevilla, y no pudo hacer valer su condición de local porque los lusos consiguieron igualar el partido en la segunda mitad después de que Morata adelantara a España en la primera parte. Pero más allá de lo puramente futbolístico, el combinado nacional dejó un mal síntoma y fue la floja afluencia de público al partido.

Es cierto que la Liga de Naciones no tiene el tirón que pueden tener otros compromisos y que al gran público todavía le cuesta identificar esta competición, pero el de ayer no dejaba de ser un partido oficial y una gran oportunidad para ver al equipo de Luis Enrique en acción pocos meses antes de que arranque el Mundial de Qatar 2022 donde la Selección quiere ir a hacer un buen papel. Sin embargo, el choque no levantó demasiada expectación y el Benito Villamarín quedó lejos de registrar un lleno de asistencia.

El estadio del Real Betis tiene capacidad para más de 60.000 espectadores y las cifras oficiales hablan de que poco más de 40.000 se dieron cita en las gradas para ver a España jugando contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes, André Silva o Rafael Leao. El choque tenía buenos alicientes y a muchos de los mejores jugadores del mundo concentrados en el terreno de juego, pero ni aún así se colgó el cartel de ‘no hay billetes’ y la asistencia dejó bastante que desear.

Hay quien habla de que incluso esa cifra pudo estar por debajo de los datos oficiales ya que pocos minutos antes de que arrancara el choque, cuando sonaban los himnos por megafonía, tan sólo había unos 20.000 espectadores en las gradas y un ambiente un tanto desangelado. Es cierto que España se encuentra en un periodo de transformación con jóvenes talentos como Gavi surgiendo y otros nombres menos llamativos como Carlos Soler, Dani Olmo o Sarabia, lejos de los David Villa, Torres o Iniesta de hace unos años, pero el choque se presentaba interesante. Por lo tanto, es uno de los pequeños borrones, extradeportivo además, que dejó el partido de la Selección Española ayer en Sevilla y preocupa que el combinado nacional no consiga encandilar al público.