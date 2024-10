Deschamps le faltó el respeto al Madrid: no llamó a su figura para la Nations League; Mendy, menos

La temporada ha tenido de todo hasta la fecha, pero el parón internacional es inevitable y por lo tanto los jugadores tienen que cumplir con sus respectivas selecciones. En el continente sudamericano ya está en modo clasificatorias para el Mundial 2016, mientras que en Europa la Nations League sigue siendo el torneo más atractivo y ya arrasa con las convocatorias. Por el lado de Francia, tras el retiro de Griezmann, se pensó que los galos irían con lo mejor, pero no fue así.

El delantero Kylian Mbappé salió de una lesión recientemente con Real Madrid, se preveía que esté fuera de las canchas mucho más tiempo, pero el atacante se recuperó satisfactoriamente. Carlo Ancelotti lo convocó para la Champions League para enfrentar a Lille y, pese a que ya estaba mejor físicamente, el combinado nacional de Francia le dio la espalda. Didier Deschamps tomó la decisión de no convocar al ex PSG para la Nations League, generando una gran impresión en el ambiente francés.

El peor momento de Mbappé

Kylian Mbappé sufrió una sobrecarga muscular jugando con el Real Madrid, su participación se vio comprometida contra Atlético Madrid, pero llamó la atención por su pronta recuperación. Sin embargo, contra Lille no vivió sus mejores minutos, ingresó en la segunda mitad y no pudo destacar, le costó adaptase al contexto y la última es que Francia no lo llamó.

Francia no lo convocó

Mbappé ha sido imprescindible no solo en Paris Saint-Germain, con Real Madrid inició con el pie derecho y está demás mencionar que con Francia ha sido la cara más visible de cara al ataque. Pero esta vez, el cuadro galo decidió no llamarlo debido a que sigue sentido. “Tiene un problema muscular que no es grave, pero no estoy aquí para correr riesgos, por eso no está en lista”, dijo Deschamps.

Mendy tampoco fue llamado

Los otros del Real Madrid que sí fueron llamados son Eduardo Camavinga, quien también volvió al fútbol tras una larga lesión; Aurélien Tchouaméni, por su parte, también fue tomado en cuenta. Por otro lado, quien no fue considerado es Ferland Mendy, titular en los últimos encuentros con el Madrid.