España cambia el 11 y tiene un plan; CR7 desafía hoy a la historia

Si ustedes son seguidores de la Selección Española de Fútbol y esperan ver un cambio radical en el ideario de La Roja esta noche en Braga frente a Portugal en el partido decisivo para llevarse el último billete de la Final Four de la Nations League, no lo busquen, no lo va a haber. Sí se prevé que los nombres del once español varíen, y mucho, pero la hoja de ruta filosófica hace tiempo que está fijada y con ella España vivirá o morirá.

Lo sabe Portugal, con Fernando Santos y Cristiano Ronaldo a la cabeza, y con ello ha de construirse el relato decisivo. Sobre el papel esta vez Portugal lo tiene todo a favor para dejar en la cuneta a sus vecinos ibéricos: juegan en casa, les vale el empate y tienen mejores jugadores. Ahora bien, la historia, contra la que quiere luchar CR7, y el poderío en la posesión hispana amenazan la probabilidad apriorística.

Sí, es cierto que a España le falta profundidad, que sufre mucho en defensa y que el otro día ante Suiza se la pegó contra sus propias virtudes (recordemos, más de un 70% de posesión, toda ella inefectiva) pero también es cierto que, si Portugal cede la pelota a La Roja, las opciones lusas menguan. Unido a ello, sí habrá cambio de cromos para Lucho y estos dan más solidez al bloque español.

Dani Carvajal, José Luis Gayá, Diego Llorente y Álvaro Morata e incluso puede que Koke y Rodri entrarán en el once, en detrimento de Azpilicueta (fuera de la lista), Alba, Eric García (fuera de la lista) y Asensio y posiblemente Sarabia y Ferran Torres. Nico Williams también puede ser la sorpresa, de esas que se esperan menos en Portugal, con CR7 arriba y sabedor este de que, en las grandes citas, como la de hoy, España suele llevarse ante ellos la victoria.

Por otro lado, ni Santos ni Luis Enrique pueden evitar pensar que este ensayo oficial de Mundial es de oro: una última oportunidad de medirse a un candidato a todo, de tú a tú, antes de Qatar. ¿Y eso qué supone? Que los dos entrenadores tratarán de evaluar cómo se las gastan ciertos jugadores, sobre todo aquellos con los que dudan, en los momentos decisivos; si bien puede haber triunfadores en la cita de hoy, también habrá cribados. Por todo, partido grande antes de tiempo y las espadas en todo lo alto: Europa y el mundo del fútbol miran hoy al Estadio Municipal de Braga (20.45, hora española); un patatal, por cierto.